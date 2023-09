Risques littoraux : La résidence I Minelli, à Ville-di-Pietrabugno, au pied du mur ?

1,7 M€... La facture est particulièrement salée pour les 86 copropriétaires de la résidence I Minelli située en bord de mer sur la commune d'E Ville di Petrabugnu. Suite à l'érosion du littoral et à une grosse frayeur en octobre 2018 lors de la tempête Adrian, ces derniers ont été contraints d'investir dans la construction d'un mur de protection contre la mer en béton armé et d'une longueur de 171 mètres. Démarrés au printemps 2023, ces importants travaux ont repris le 15 septembre dernier après la pause estivale. Ils doivent se terminer pour le printemps 2024.

ⓘ Publicité

"Se prémunir d'une houle cinquantennale", Henri Retali, adjoint au chef du service gestion intégrée de la Direction de la Mer et du Littoral

Objectif : se prémunir face aux aléas climatiques. D'autant qu'il y avait urgence, "et ce problème n'est pas nouveau" explique Henri Retali, adjoint au chef du service gestion intégrée de la Direction de la Mer et du Littoral, ex-DDTM. "Par le passé, des ouvrages plus modestes avaient été installés dans les années 2000, mais n'étaient vraiment pas suffisants par rapport à cette situation. Ils avaient été fortement impactés, dégradés par les tempêtes successives et notamment la tempête importante de 2018. Donc l'ouvrage actuellement en cours de construction, est constitué d'un mur en béton armé. Il est renforcé et complété par des enrochements. Le dimensionnement de cet ouvrage conséquent pour la région a fait l'objet d'études poussées par des cabinets spécialisés et d'une modélisation visant à assurer ce bon dimensionnement. Le dimensionnement qui est aujourd'hui proposé, permettra de se prémunir d'une houle cinquantennale".

Construction d'un mur de protection contre la mer, résidence I Minelli : Un chantier chiffré à 1,7 M€, entièrement à la charge des 86 copropriétaires © Radio France - Roland Frias

"On aimerait bien avoir une petite aide", Marie-Thérèse

Des études ainsi qu'une enquête publique ont été réalisées en amont de cet important chantier lancé au printemps dernier. Sur sa terrasse du bâtiment A de la résidence I Minelli, où elle vit depuis les années 1970, Marie-Thérèse Balducchi ne comprend pas que d'autres résidences puissent, encore aujourd'hui, être construites en bord de mer dans la même configuration que la sienne. Autre incompréhension, celle que l'Etat ne participe pas à la prise en charge d'une partie des travaux de l'ouvrage. "On a du mal à comprendre, surtout que quelque part, la cause de l'érosion -il y en a peut-être plusieurs- mais il y a aussi le fait qu'on construise de plus en plus sur la mer, ce qui fait que ça modifie les courants et qui crée une certaine érosion" dit Marie-Thérèse Balducchi "Il y a peut-être d'autres facteurs, mais qui construit sur la mer ? C'est quand même l'État. Qui donne les permis de construire ? C'est quand même l'État et ce sont les particuliers qui ensuite sont obligés d'assumer le résultat de ces programmes qui ne dépendent pas de nous ; l'immeuble I Minelli a été construit parce qu'il y avait un permis de construire, donc c'est sûr qu'on aimerait bien avoir une petite aide, mais en même temps je suis quand même assez consciente que si on nous aide nous ici en Corse, on devrait aider tout le littoral français parce que sur l'Atlantique, c'est la même chose, il y a une érosion importante et une mise en danger des personnes qui habitent là".

loading

Sur sa terrasse, au rez-de-chaussée du bâtiment I, Michèle, retraitée, suit avec la plus grande attention l'évolution des travaux © Radio France - Roland Frias

"Je n'ai qu'un deux-pièces, ça m'a coûté 20 000 €", Michèle, retraitée

Pour ne pas revivre la même frayeur, Michèle, retraitée, installée à l'opposé, au bâtiment I, s'est faite une raison. Il a fallu mettre la main à la poche. "Vous avez vu où on est par rapport à la mer ? S'il y a une tempête et en plus le climat est en train de changer, on ne sait pas ce qui va nous arriver et donc on se protège comme on peut. Et puis ça nous a coûté très très très cher. On n'a eu aucune aide, rien, pas un sou. Moi personnellement, je n'ai qu'un T2, ça m'a coûté 20 000 €".

"Pour ma part, il a fallu que je déménage, je ne pouvais plus assumer", Micheline

Face à ces importantes dépenses qui se profilaient à l'horizon, Micheline a décidé de son côté, voilà 3 ans, de vendre son appartement. “En termes de charges et de travaux à venir... Pour ma part, il a fallu que je déménage, je ne pouvais plus assumer” confie-t-elle.

loading

"Je crois que c'est la seule façon de préserver leur propriété", Michel Rossi, maire de Ville-di-Pietrabugno

Pour Michèle Rossi, le maire d'E Ville di Petrabugnu, "il s'agit d'une résidence qui date des années 71-72. Déjà en 79, il y avait une petite érosion", indique-t-il. "Un talus et un terre-plein avaient été faits devant les rochers et peu à peu, au fil des années, la mer -comme on le dit souvent- a repris ses droits. Donc jusqu'à la tempête Adrian de 2018, qui a vraiment été très très impactante, qui nous a beaucoup inquiétés au point que nous avons même proposé de reloger des gens. Aujourd’hui quand je dis que je suis satisfait de voir qu'on réalise un mur, je dois reconnaître que les copropriétaires ont pris cette initiative avec courage et aussi en mettant des moyens. Je crois que c'est la seule façon de préserver leur propriété, sachant que tout ceci repose sur une côte rocheuse. Encore une fois, je le dis parce que les exemples qu'on voit ailleurs démontrent que si on met du dur sur du sable, ça ne tient pas longtemps".

loading

Le cas de la résidence I Minelli pointe la problématique des constructions de logements face aux aléas littoraux et la manière dont il convient de traiter du recul du trait de côte à 30 et 100 ans. Cela doit d'ailleurs se traduire, dans les prochains mois, par la mise en place avec l'Etat d'un plan de prévention des risques littoraux, dans le cadre de loi Climat et Résilience , À noter que ce plan sera assorti de la prise en charge par l'Etat à 80% du coût des études nécessaires à la réalisation de cartographies qui devront par ailleurs être intégrées au plan local d'urbanisme (PLU) des municipalités concernées.

"Il faut arrêter l'urbanisation dans ces zones à risques", Sylvia Ghipponi, présidente du conseil régional de l'ordre des architectes

“On le sait, on a beaucoup construit sur le littoral, entre 1980 et 2010. Sur cette période, on a même le plus fort taux d'urbanisation littoral de France. Et souvent on a construit trop près du bord de mer, sans anticiper tous ces risques. Aujourd'hui, on essaie de faire ce qu'on peut avec l'existant. Et effectivement, il faudrait ne plus reproduire ce genre de situation” souligne de son côté, Sylvia Ghipponi, la présidente du conseil régional de l'ordre des architectes. Le CROA de Corse qui, sur la question des zones à risques majeurs, "a une position très clair et il faut arrêter l'urbanisation dans ces zones à risques et c'est une position qui a été largement partagée via notre plaidoyer, aussi bien au niveau national que qu'ici en Corse” poursuit la professionnelle qui était ce mardi 19 septembre l'invitée de la rédaction de France Bleu RCFM . Sylvia Ghipponi a également réagi au sort d'un immeuble sur la côte atlantique, à Soulac-sur-Mer, construit lui aussi il y a une cinquantaine d'années, et chaque décennie un peu plus en proie à la mer. Le bâtiment a finalement été rasé, en février dernier, les 78 propriétaires avaient été contraints auparavant d'abandonner leur logement. Selon la présidente du conseil régional de l'ordre des architectes, "en Corse, on est peut-être dans une situation un peu moins urgente que les régions littorales de l'Atlantique. D'ailleurs, en 2022, il y avait eu un décret qui identifiait des communes à risques sur la question de l'érosion et la région Corse comme La Réunion, Mayotte... n'en faisaient pas partie, alors il faut espérer que ce soit un oubli. Parce qu'effectivement, quand on voit des cas comme sur les communes de Ville-di-Petrabugno et de la plaine orientale, on a quand même de quoi s'inquiéter".