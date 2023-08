Saison touristique en Corse : L'heure des premiers bilans

La haute-saison estivale touche à sa fin, c’est l’heure des premiers bilans… Même si les toutes premières semaines d'août ont tenu leurs promesses, et ont permis aux hôtels et aux restaurants de faire le plein, cela ne suffira pas selon les socioprofessionnels, à rattraper un démarrage jugé "catastrophique".

"Entre 8 et 18% de baisse dans les régions les moins touchées et jusqu’à 30% pour celles qui ont été les plus impactées", selon César Filippi, président du GHR Corsica

Pour César Filippi, le président du Groupement des Hôtelleries et Restaurations (GHR) Corsica, qui était l'invité de la rédaction de France Bleu RCFM ce mardi 29 août : "Il faut faire la somme de toutes les erreurs et de toutes les mauvaises communications qui ont été faites. Il ne faut pas négliger l’inflation bien sûr. La baisse de fréquentation touristique est générale mais la Corse est particulièrement touchée y compris au mois d’août où on a pu constater des baisses en fréquentation et en consommation entre 8 et 18% dans les régions les moins touchées et jusqu’à 30% pour celles qui ont été les plus impactées".

Et d'ajouter : "Il y a l’impact aussi de la mise en recouvrement du PGE qui a lourdement chargé les entreprises. C’était un prêt pour nous permettre de faire face à une situation, on a fermé nos entreprises sur deux ans pendant 10 mois… Cet impact-là au niveau social n’a pas été compensé. On nous a prêté de l’argent mais nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le rendre".

"Des dépôts de bilan de sociétés déjà en juillet et bien d'autres à venir"

Les yeux sont désormais tournés vers l'après-saison, avec un mois de septembre encourageant du côté des réservations. Les acteurs du tourisme espèrent tout de même une réaction de l'Etat mais aussi de la Collectivité de Corse et des maires.

"Il y a une situation de crise qui malheureusement va se concrétiser par des dépôts de bilan de sociétés, comme il y a eu au mois de juillet" souligne César Filippi. "Il y a des affaires qui avaient pignon sur rue qui ne pouvaient plus faire les salaires en juillet qui ont déposé le bilan. Mais il y en a bien d’autres qui vont suivre, car elles n’arrivent plus à faire fonctionner correctement leur entreprise".

Une nouvelle réunion de la cellule de crise programmée la semaine prochaine à la Préfecture de Corse

"On a été reçu par le Préfet de Région qui, à notre demande, a répondu à la mise en place d’une cellule de crise. Ils attendaient le résultat du mois d’août et nous avons une nouvelle réunion la semaine prochaine", poursuit le président de GHR Corsica.

"En cas de besoin, on peut intervenir avec cette cellule sur l’URSSAF et les différentes charges" précise Benoît Chaudron, vice-président de l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) de Corse. "Et puis c’est surtout une prise de conscience d’une activité parallèle à la nôtre, qui est le Airbnb, les locations sauvages, on pourrait dire aussi la même chose de restaurants sauvages, qui nous empêchent au quotidien d’être compétitifs. On peut voir que dans certaines régions françaises comme Saint-Malo, Biarritz, ou d’autres, il y a des contraintes et qu’elles commencent à porter leurs fruits".

"Les comptes on les fait à la fin de la saison !", Attilus Ceccaldi, maire de Lama et président de la FROSTI

Selon Attilus Ceccaldi, maire de Lama et président de la FROSTI, la Fédération des Offices de Tourisme et des Syndicats d'Initiative, d'autres paramètres sont également à prendre en considération.

"Déjà il ne faut pas que l’année de référence soit 2022, c’était une année exceptionnelle, on sortait du Covid, les gens avaient besoin de partir… Ensuite, les mois de juillet il y a longtemps qu’ils ne sont plus très bons. Effectivement, celui de cette année est peut-être dans les moins bons" explique Attilus Ceccaldi. "Mais ce n’est pas qu’on a une baisse de fréquentation à un moment donné dans la saison que la saison va être mauvaise. Tout le monde s’est alarmé tout de suite, en se disant que la saison était catastrophique. Moi ce que je vois c’est que sur les taxes de séjour, elles n’ont pas baissé, au contraire, et que les comptes on les fait à la fin de la saison. Le mieux c’est de tirer le trait fin octobre et savoir si la saison a été bonne ou pas. Après il y a d’autres paramètres, on dit que ça baisse mais l’offre a tellement augmenté aussi, aujourd’hui, en termes d’hôtellerie, de restauration… Donc à un moment donné, on ne pourra pas continuer -si on reste sur 3 millions de touristes- à contenter tout le monde".

