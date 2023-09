San Martinu di Lota : Pietramare, une résidence les pieds dans l'eau dont le chantier s'enlise ?

Le chantier du programme immobilier de standing Pietramare s'enlise-t-il ? Cet immeuble comprendra 23 appartements de standing en bord de mer. Ayant fait l'objet d'une obtention de permis de construire, en 2015, et échappant à la loi littorale du fait qu'il soit localisé dans un espace urbanisé, le projet est en cours de construction depuis plus de 3 ans. Il est notamment confronté à la nécessité de renforcement des murs adjacents, dont celui de la route du Cap Corse, situé juste au-dessus. D'importants travaux qui retardent le chantier et qui interrogent, selon Olivier Sigurani, conseiller municipal d'opposition de San Martinu di Lota. Il s'était prononcé en 2020, lors des élections municipales, contre ce projet et pour la construction, en lieu et place, d'un centre aéré, et moins proche de la plage.

"Le chantier prend du retard. Et on peut se poser des questions", Olivier Sigurani, conseiller municipal d'opposition de San Martinu di Lota

“On est à une dizaine de mètres du premier mur par mer très calme, c'est-à-dire sans vagues” explique Olivier Sigurani. "Donc à partir du moment où il y a un juste un peu de vague, ça va gratter 4 puis 5 mètres et le jour où il y a une belle tempête, je pense que le premier mur qu’il y a, va le sentir... Et puis au fur et à mesure, ça va creuser, ça va gratter... l'érosion va faire son œuvre. Le premier permis a été signé en 2015, puis modifié je crois une première fois en 2017 et une seconde en 2018. Après c'est un projet qui a pris du retard, c'est un peu comme dans beaucoup de projets, je pense qu'il y a eu des surprises. J'ai entendu dire qu'il y a eu des changements de main aussi. Les raisons, elles sont propres à ceux qui ont laissé le chantier. Mais ça prend du retard. Et on peut se poser des questions”.

"Les permis ne sont pas en risque", Marie-Hélène Padovani, maire de San Martinu di Lota

Pour Marie-Hélène Padovani, maire de San Martinu di Lota, évoque notamment la situation du littoral de la commune dominé par les rochers, une situation différente des côtes du sud de Bastia composées de plages sableuses et plus sujettes à l'érosion. Pour sa part, les derniers permis de construire accordés sur sa commune, dont celui relatif au programme immobilier Pietramare, ne sont pas en risques. "Il faut quand même que ça soit surélevé, chose qui est le cas au niveau du dernier permis de construire qui a été octroyée en 2015" souligne Marie-Hélène Padovani*. "À aujourd'hui, il y a un porter à connaissance de l'État qui n'y était pas au moment de l'élaboration du permis qui fait qu’aujourd'hui, par rapport à notre zone à nous, les permis ne sont pas en risque et les habitations ne sont pas en risque. D'ailleurs sur tout le reste du littoral, il y a beaucoup d'habitations qui datent du début du 21ème siècle. Les dernières constructions qui se font donc sont totalement réglementaires bien entendu, et respectent le quota des 25 mètres par rapport au trait de côte et sont également surélevées".*

"Ils avaient peur que la route ne tombe, ils ont tout renforcé", selon un riverain

De passage devant le chantier, cet enfant de Petranera livre un constat sans appel. "Ils avaient peur que la route ne tombe. Regardez : ils ont tout renforcé là, parce que le mur il avait gonflé, ça fait longtemps qu'ils travaillent là" dit-il. "Regardez là-bas les tubes qu'ils ont mis, les contreforts pour renforcer le mur. Sur une belle plage, un beau coin comme celui-là, faire un immeuble, je trouve que c'est une honte”.

Les murs adjacents au chantier font l'objet de renforcements © Radio France - Roland Frias

Du côté de ce propriétaire, l'impatience se fait ressentir, mais les importants travaux de sécurisation et la proximité avec la mer ne sont pas si inquiétants. “Non, parce qu'il y a une étude qui a été faite, là maintenant on respecte toutes les dernières normes au niveau sécurité, au niveau respect de l'environnement..." indique-t-il. "Et il y a des études qui ont été faites au niveau des sols ainsi de suite et en plus là on a constaté que même quand il y a la tempête, les vagues ne viennent pas sur cette plage".

"Je ne voudrais pas m'asseoir sur plus de la moitié du prix de l'appartement que j'ai déjà versé", dit ce propriétaire

Vivre à Pietramare, il veut y croire, malgré les retards de chantiers répétés. “Ça ne sera pas livré à la date prévue puisqu'on en est toujours à la construction du mur clouté. Au niveau des fondations, ça ne couvre même pas la moitié de l'immeuble. Le problème c'est toute l'évacuation des terres qui prend énormément de temps puisque les camions ne peuvent pas descendre en bas et donc tout se fait à la grue. À partir du moment où on a payé certaines sommes, on est obligé de garder confiance. Sinon je ne voudrais pas m'asseoir sur plus de la moitié du prix de l'appartement que j'ai déjà versé”.

Un prix s'élevant à 510 000 € pour un grand T3 de 105 mètres carrés, soit près de 5000 euros le mètre carré.