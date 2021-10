1.000 premiers jours de l'enfant : le gouvernement dévoile son plan à destination des parents

Afin de venir en aide aux futurs et jeunes parents, le gouvernement a dévoilé ce mardi sa campagne de communication intitulée "1.000 premiers jours de l'enfant". Une campagne qui se déclinera en novembre et décembre sur les chaînes de télévision, les radios, la presse écrite et les réseaux sociaux et qui invitera les parents à aller chercher des réponses sur le site internet 1000-premiers-jours.fr ainsi que sur l'appli mobile.

S'appuyant sur le rapport de la commission, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, remis en septembre 2020, le président Emmanuel Macron a fait de cet accompagnement des parents un axe majeur de la politique familiale de son quinquennat. Il s'agit de s'occuper de la période allant de la conception à celle de deux ans de l'enfant. "C'est au cours de cette période que sont posées les bases de la santé, du bien-être, de l'apprentissage pour toute la vie et pour les générations suivantes. Un environnement favorable à la santé pendant ces 1.000 jours, c'est une meilleure santé mentale pour la vie entière, moins de risques d'addiction, de violences subies ou commises, moins d'obésité ou de risques cardiovasculaires", a expliqué le Pr. Geneviève Chêne, directrice générale de Santé publique France, lors d'une conférence de presse mardi.

"Réduire les écarts de santé liés à la position sociale de chacun dès l'enfance"

Agir à cette période est aussi une opportunité de "réduire les écarts de santé liés à la position sociale de chacun dès l'enfance", a-t-elle observé. Mettant en scène des parents déboussolés, les films réalisés par Thomas Lilti (Première année, Hippocrate....) seront diffusés du 3 novembre au 7 décembre sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. Ils seront déclinés en spots audio pour les radios et relayés dans les journaux. "Les parents se sentent un peu perdus, un peu submergés d'informations sur cette période. Notre rôle, comme pouvoirs publics, est d'apporter des réponses fiables et scientifiquement étayées", a expliqué le secrétaire d'Etat à l'Enfance Adrien Taquet.

Le site 1000-premiers-jours.fr met à disposition les informations scientifiquement validées les plus récentes, en lien avec les besoins fondamentaux de l'enfant : un environnement sain et sûr, une alimentation adaptée, des relations affectives stables et sécurisantes. Il répond notamment aux questions sur l'allaitement, les perturbateurs endocriniens, les soutiens à la parentalité, les violences éducatives... Partenaires de la campagne, la chaîne M6, le quotidien 20 Minutes et le site WeMoms développeront en décembre des thèmes liés aux 1.000 jours. Enfin, à partir de cette semaine les futurs parents reçoivent un livret d'information par leur Caisse d'allocation familiale dès la déclaration de grossesse.