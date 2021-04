Coronavirus : à Avignon, 1.000 vaccinations par jour dans la salle polyvalente de Montfavet

Un 17e centre de vaccination a ouvert samedi à Avignon dans la salle polyvalente de Montfavet.

Ce centre de vaccination départemental est destiné à tous les vauclusiens. Il pourra vacciner 1.000 personnes par jour. Pour l'instant, il n'accueille que 200 personnes par jour mais ses capacités augmenteront progressivement à partir de lundi pour atteindre un millier de vaccinations à partir du 19 avril

Un 18e centre ouvrira bientôt à Entraigues-sur-la-Sorgue.

Le préfet assure que les doses de vaccins Pfizer ne seront pas prélevées sur le quota des autres centres.

90 pompiers assurent la logistique de ce centre avec des volontaires du conseil départemental ou des hôpitaux de Vaucluse. Infirmiers, médecins et sage-femmes participent à l'effort de vaccination. 300 personnes sont mobilisées.

Le centre s'adresse aux personnes de plus de 70 ans, les personnes de plus de 50 ans avec comorbidité et les patients à haut risque.

La prise de rendez-vous se fait sur la plateforme internet Maïa, la plateforme santé.fr ou au 04.32.40.33.31

La salle polyvalente de Montfavet (Avignon) accueille un centre de vaccination pour 1.000 injections par jour © Radio France - Philippe Paupert

