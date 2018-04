Auxerre, France

La maladie de Parkinson se caractérise principalement par une raideur, une lenteur des mouvements et des tremblements. C'est la conséquence de la destruction progressive de cellules cérébrales produisant de la dopamine. A Auxerre, Nadine s'occupe quotidiennement de son mari Bernard atteint de la maladie de Parkinson depuis 14 ans. Il a 76 ans aujourd'hui. Pour Nadine , c'est chaque jour plus compliqué d'autant plus qu'elle n'a quasiment aucun répit : "Il faut l'aider à se lever, il est incontinent la nuit, il faut le changer, l'accompagner jusqu'aux toilettes, l'asseoir, puisque tout seul il n' y arrive pas. Le matin, c'est le petit déjeuner qui prend plus d'une heure. Il faut ensuite l'accompagner pour la toilette. Il a de grosses difficultés pour marcher, _il ne sort plus sauf pour aller chez le kiné_. Voilà comment se passent nos journées. Je peux partir en courses, il ne fait pas de bêtises car il a toute sa tête. Il faudrait un accueil de jour pour nous soulager. Si je suis malade, il va aller où ? en maison de retraite ? ils ne pourront pas s'en occuper."

Il semble que les malades et leurs proches aient été entendu puisqu'une halte répit devrait ouvrir ses portes à Auxerre cette année. Avec du personnel formé à la maladie de Parkinson. Une halte réclamée notamment par la fondatrice de l'association parkins'yonne Chistine Antoine : " La halte répit sera rattachée à celle d'Alzheimer qui existe à la maison départementale à Auxerre mais avec des personnels spécifiquement formés à la maladie de Parkinson. Aux malades, ça permet d’être pris en charge d'une heure à une demie journée dans des ateliers de rééducation, de motricité ,de l'usage des mains. Cela permet aussi une prise en charge psychologique essentielle pour le malade comme pour l'aidant. cela permet aussi aux aidants d'avoir un temps de répit dans la journée, sachant le proche pris en charge par des gens compétents."

Selon une étude épidémiologique nationale publiée mardi , les risques de développer la maladie de Parkinson sont 10% plus élevés chez les agriculteurs et les personnes qui vivent en zone agricole, et plus particulièrement viticole.

