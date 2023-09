"1.500 appels par jour et plus de six heures d'attente" : des régulateurs du Samu manifestent en Isère

Une trentaine d'assistants de régulation médicale se sont rassemblés, ce jeudi 7 septembre, devant les locaux du Samu de Grenoble, en Isère. Ils sont en grève depuis plus de deux mois, comme les trois quarts des Samu en France, et demandent plus d'effectifs et de moyens.