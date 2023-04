"1 euro 50, c'est dur à avaler", Julia Fidry du collectif Médecins pour demain en Languedoc-Roussillon.

1 euro 50 de plus la consultation chez un médecin .. à partir de l'automne. Ce qui ferait passer la consultation à 26 euros 50 chez les généralistes, et 31 euros 50 chez les spécialistes. C'est ce qu'a annoncé ce lundi matin la médiatrice Annick Morel, alors que les médecins montent au créneau sur ce sujet depuis bien longtemps déjà. Dans le Gard, Julia Fidry est médecin généraliste à Arpaillargues, près d'Uzès, elle est aussi porte-parole du collectif Médecins pour demain en Languedoc-Roussillon. "C'est un peu dur à avaler, pour nous c'est : non".

"Avec 1,50 euro on ne va pas pouvoir avancer", martèle-t-elle "on ne va pas pouvoir maintenir les cabinets, on ne va pas pouvoir maintenir les cabinets médicaux, on ne va pas pouvoir accueillir de jeunes médecins sur nos territoires. Est-ce que c'est vraiment ça que veulent les Français ? Je pose la question".

Julia Fidry ajoute : "J'ai 3 enfants. Et ce que je souhaite le plus au monde, c'est qu'aucun ne fasse médecine. C'est un métier devenu trop difficile. Avant de parler tarifs, on parle désertification médicale. Il demande + de 55 heures par semaine, il nous éloigne de nos familles, de nos loisirs, dégrade nos conditions de santé. On n'a pas le temps de faire pipi, ni de boire".

