"10 000 lits en réanimation ? C'est de la communication" affirme Julien Vassal, infirmier anesthésiste

France Bleu Saint-Étienne Loire : l'Etat a consenti à mettre un tour de vis, à fermer des écoles pour trois semaines, quatre semaines de fermeture pour les commerces dits non essentiels. Il fallait le faire, il fallait prendre cette décision ?

Julien Vassal, maire de Lhorme et infirmier-anesthésiste au CHU de Saint-Étienne : Je pense que c'est effectivement une bonne décision, une décision qui ne va pas contraindre trop ni les enfants ni le personnel enseignant dans leurs formes d'apprentissages, mais cela va limiter les interactions. L'école, on le sait, est un des plus gros vecteurs d'interactions entre les individus. Donc, je pense que c'était une bonne chose. Et quand on voit la situation au CHU de Saint-Etienne actuellement, il fallait le faire.

On va quand même pouvoir continuer à se déplacer, à commencer par ce weekend où il y aura de la tolérance. C'est compliqué de s'y retrouver, finalement.

C'est très compliqué. On a eu du mal à analyser le confinement dans les premiers départements. est le premier département. Chez nous les 10 kilomètres c'est un rayon d’interaction pour 90% de la population. Quand on habite dans la vallée du Gier, qu'on a des parents en Bretagne, on ne va pas les voir tous les jours. On les voit une fois l'an. Ce ne sont pas des déplacements comme ça qui sont gênants.

Quand Emmanuel Macron dit compter sur le civisme des Français, ça va suffire ?

Non. En fait, le problème, c'est qu'on est confronté à une lassitude. Ça fait un an qu'on tourne autour du pot. On a eu un premier confinement qui était très strict. Effectivement, il faudrait confiner de façon plus rude, mais il y a un gros problème au niveau économique. De toute façon, on ne pourrait pas confiner si on n'avait pas d'issue certaine. L'issue certaine c'est la vaccination mais on est pas bon sur la vaccination.

Vous êtes donc également infirmier-anesthésiste au CHU de Saint-Étienne. C'est "la lumière au bout du tunnel", pour reprendre la nouvelle expression du gouvernement la vaccination aujourd'hui, avec un calendrier qui, désormais, semble de plus en plus précis ?

Oui, mais il est quand même encore à 5 mois le calendrier. Certaines équipes dont les services de réanimation, sont sur la brèche depuis un an. Oui, c'est la lumière au bout du tunnel, mais c'est un petit scintillement, une toute petite lumière. C'est vraiment problématique quand je vois l'évolution rapide des derniers jours. On a l'impression que ça va beaucoup plus vite que pour la première vague. Dès lundi on a ouvert une réa éphémère. C'est pour monter justement aux fameux 7000 lits de réa qu'on n'a pas en fait, et pour pouvoir en créer d'autres. Donc, on ferme les salles d'opération et on les transforme en salle de réanimation avec le personnel du bloc opératoire. Les 10.000 lits annoncés c'est de la supposition, c'est à dire qu'on est capable peut-être de monter à 10 000, si on mobilise tous les corps d'armée, si on mobilise tous les retraités, si on mobilise tous les étudiants en médecine. Un étudiant en médecine de 3e année, sans vouloir être critique, en soins infirmiers de réanimation, il n'y connaît pas grand chose.

C'est de la communication ?

