10 cas positifs au coronavirus à Faux-la-Montagne

Une personne de la commune présentant les symptômes de la Covid-19 s'est fait tester jeudi 3 septembre. Le résultat s'est avéré positif précise la maire de Faux-la-Montagne, Catherine Moulin. Les habitants ayant ont été en contact avec cette personne ont été ensuite testés. Au total, 10 cas positifs ont été détectés sur deux foyers de contamination.

Parmi eux, un salarié de la crèche de la commune. "La personne ne s'est, pour l'instant pas rendue à la crèche. Mais par mesure de précaution, nous avons décidé de fermer l'établissement entre 10 et 14 jours", précise Catherine Moulin, l'édile de la commune.

Une circulation active du virus

Dans son bulletin hebdomadaire, l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine s'inquiète ce vendredi d'une augmentation exponentielle de l'épidémie. "Depuis un mois le taux de positivité est passé de 1.6 % à 5.2 % en quelques jours. Cette situation est très préoccupante car elle montre une circulation active du virus. Plus il y a de cas positifs, plus il y a de risques que le nombre de cas graves hospitalisés et en réanimation augmente", précise l'ARS dans un communiqué. Au CHU de Bordeaux, 68 personnes sont d'ailleurs hospitalisées. La Gironde est maintenue est vulnérabilité élevée.

Pour l'instant la Creuse échappe à cette tendance avec un taux de positivité de 1.8 %. Entre le 1 er et le 7 septembre, 878 personnes ont été testées dans le département. 16 personnes se sont avérées positives au coronavirus.