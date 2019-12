10 lits supplémentaires au service gériatrie du CHU de Montpellier

Montpellier, France

Passer de 44 à 54 lits, cela peut paraître dérisoire face aux besoins croissants d'hospitalisations de personnes âgées. Pour l'unité de Médecine Interne et Soins Aigus Gériatriques (MISAG) du CHU de Montpellier, c'est une très belle avancée. "Nous avons plus de lits et donc plus de soignants ! _Pour créer cette unité, 14 équivalents temps plein ont été mobilisés_", détaille le professeur Hubert Blain, du pôle de gérontologie du CHU de Montpellier.

Soulager les urgences

Aussitôt qu'un patient quitte le service gériatrie du CHU, un autre le remplace. "Les besoins sont énormes, raconte Guillaume Desplan, médecin gériatre au CHU, les médecins généralistes et les urgentistes nous appellent tous les jours pour nous demander d'accueillir de nouveaux malades. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours en capacité de les accueillir, ces dix nouveaux lits sont un début de solution".

Il s'agit aussi d'éviter le recours aux service d'accueil des urgences. Thomas Le Ludec est directeur général du CHU de Montpellier. Selon lui, si une personnage âgée peut se faire soigner directement en gériatrie, sans passer par les urgences, c'est mieux. "Cela est plus confortable pour les urgentistes, qui sont déjà surchargés, mais aussi pour le patient lui-même, explique le directeur. Les personnes âgées malades sont particulièrement fragiles, elles ont besoin d'une prise en charge spécifique, or aux urgences, tout doit aller vite."

Ces dix lits supplémentaires constituent une étape d'un projet plus vaste. D'ici 2024, le CHU de Montpellier compte développer sa filière gériatrique, avec la mise en service d'un nouveau bâtiment, à proximité du centre Antonin Balmès.