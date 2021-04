100 000 victimes du Covid : les proches n’ont pas encore fait leur deuil

C’est un triste record, atteint ce jeudi 15 avril : depuis le début de la pandémie en mars 2020, plus de 100.000 personnes ont succombé au Covid-19 dans toute la France, selon Santé publique France. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on compte près de 5000 victimes, et des milliers de proches endeuillés.

Parmi eux, Daniel Tison, 67 ans, un habitant de Spycker, dans l’agglomération de Dunkerque. Lui a perdu sa mère de 93 ans, au tout début de l’épidémie. En janvier 2020, les enfants et petits-enfants décident, à contrecœur de la loger en EHPAD, pour sa sécurité. Puis vient les premiers cas de coronavirus, les premiers morts, le premier confinement. Dès le mois de mars, les visites des maisons de retraite et des EHPAD sont interdites. Le 29 mai, la mère de Daniel décède du Covid-19, sans qu’il puisse lui dire au revoir.

On l’a abandonné

C’est ce qui peine le plus le septuagénaire. « Ma fille a pu la voir parce qu’elle est infirmière, mais moi j’ai rien pu faire. Personne d’autre n’a pu la voir. Alors on a du mal à faire notre deuil. » Pour éviter une éventuelle contamination, même les pompes funèbres lui refuse l’accès au corps. Daniel Tison revoit seulement sa mère dans un cercueil lors de l’enterrement. Enterrement limité à une vingtaine de personnes, avec interdiction de prier sur la dépouille.

Le témoignage de Daniel Tison

Surtout, Daniel et sa fille Virginie en veulent à l’EHPAD. Pour l’infirmière, « Il y a pas eu de suivi au niveau de la famille. C’est nous qui devions appeler la maison de retraite pour avoir des nouvelles ! C’est terrible, comment on peut laisser des familles comme ça ? » Relevés médicaux à l’appui, elle dénonce aussi l’arrêt des antibiotiques et la mise en soins palliatifs « au bout de vingt-quatre heures. » « Alors que quand on regarde ses constantes, il n’est même pas question de réanimation. On ne lui a pas donné sa chance. »

Donner la parole aux victimes

« On l’a abandonné, estime Daniel. Pour moi ils ont rien fait pour la sauver. Mais ce n’est pas la faute des aides-soignantes, même ma mère disait qu’elles étaient dévouées. C’est le manque de personnel et les restrictions budgétaires surtout. »

Pour faire entendre son incompréhension, la famille Tison s’est rapprochée de l’association Coronavictimes, qui défend les intérêts de plus de 400 proches de décédés du Covid-19, depuis mars 2020. Pour son président, Michel Parigot, le gouvernement est en partie responsable du bilan des 100.000 morts, ayant « laissé l’épidémie se développer avec comme seule limite les capacités hospitalières. » Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, il demande de reconnaitre le statut de victime aux proches des morts du Covid, et surtout, d’honorer les disparus.

Le reportage de Théo Sire

Un appel qui semble avoir été entendu : ce jeudi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a promis une journée d’hommage, sans avancer de date précise. Mais Michel Parigot prévient : « Il faut que ce soit une journée dédiée à entendre la parole des victimes, pas des responsables politiques qui ont empêché les familles d’accompagner leurs proches dans leurs derniers instants. »