100 ans que le Centre Eugène Marquis de Rennes fait avancer la lutte contre le cancer

La Journée mondiale de lutte contre le cancer a lieu samedi 4 février. Où en est la recherche ? Où en sont les traitements ? On fait le point avec le professeur Renaud de Crevoisier, directeur général du centre Eugène Marquis de Rennes, qui célèbre ses 100 ans cette année.

France Bleu Armorique : rappelez nous déjà ce qu'est le Centre Eugène Marquis de Rennes?

Professeur Renaud de Crevoisier : Le centre Eugène Marquis, c'est un hôpital dédié au cancer. Un centre de lutte contre le cancer qui existe depuis 100 ans et qui a été créé par un chirurgien qui s'appelle Eugène Marquis. C'est le général de Gaulle qui, après la Seconde Guerre mondiale, a voulu mailler le territoire français en hôpitaux experts universitaires avec une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement travaillant spécifiquement sur le cancer, avec les acteurs de proximité, en particulier, bien sûr, le CHU de Rennes.

Y a-t-il des cancers qui touchent plus particulièrement les Bretons ?

On peut rappeler déjà que le cancer est malheureusement la première cause de mortalité, c'est en Bretagne 27 % des causes de mortalité, un peu plus que la moyenne nationale, avec des cancers qui sont liés au tabac et à l'alcool, les cancers ORL, les cancers du poumon et aussi les cancers de la peau liés à l'exposition solaire.

On en parle chaque année, on se protège moins du soleil en Bretagne... d'où ce cancer de la peau ?

Oui, tout à fait. Et vous noterez que ces cancers-là sont accessibles à une à des campagnes de prévention pour les diminuer. Ce ne sont pas des fatalités inéluctables.

Est ce qu'il y a des avancées en matière de traitements contre le cancer ?

Oui, il y a des avancées. Si globalement, le cancer augmente en fréquence parce qu'il y a un vieillissement de la population et parce qu'il y a certains facteurs de risque, en même temps, la mortalité diminue. Elle diminue parce qu'il y a du dépistage, parce qu'il y a des avancées dans les traitements. Au centre Eugène Marquis, nous avons plusieurs actions à différents niveaux. D'abord, la prévention, avec la création d'un département de prévention qui vise à travailler sur les facteurs de risque du cancer, l'activité physique, les régimes, les diminutions d'exposition aux facteurs de risques. Et puis, il y a des avancées dans le domaine du diagnostic. Il faut cartographier le cancer pour mieux le comprendre. En particulier à partir de nouvelles modalités d'imagerie de médecine nucléaire, d'imagerie TEP, d'imagerie IRM qui sont performantes, avec des grosses avancées, avec des marqueurs spécifiques qui vont identifier le cancer dans sa fonctionnalité comme une photographie.

Et ça permet de mieux le soigner ?

En le diagnostiquant mieux, on va mieux le soigner et là, on y arrive avec des nouveaux traitements, des nouvelles machines. Je pense au domaine de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est quoi ? C'est d'utiliser des faisceaux d'irradiation pour aller détruire le cancer. On cible le cancer pour le détruire et en limitant au mieux la dose dans les tissus sains ou qui environnent le cancer. On a vraiment une problématique de ciblage pour guérir du cancer, en limitant les effets secondaires, en améliorant la qualité de vie.

Pour cela, vous investissez beaucoup ?

Oui on doit faire de gros investissements à hauteur de plusieurs millions d'euros cette année, plus 10 millions d'euros à vrai dire. Trois machines très performantes, notamment une qui s'appelle l'IRM Linac, qui combine à la fois une machine de traitement, mais aussi une IRM qui va permettre de cibler très spécifiquement ce cancer. Et on espère vraiment faire bouger les lignes en terme de guérison.

Diriez-vous qu'on soigne de plus en plus les cancers ?

Alors 99 % des cancers doivent être bien sûr pris en charge. Je dis 99 % parce qu'il y a des cancers, comme certains cancers de prostate par exemple, que l'on peut se contenter de simplement surveiller sans les traiter. Donc oui, tous les cancers doivent être traités, sauf ceux-là. Et là, on a des avancées à la fois en termes de dépistage, d'un diagnostic plus précoce des cancers qui sont moins avancés. Et puis aussi du fait des avancées de diagnostic et de traitement, on les guérit mieux peut-être.

Le Centre Eugène Marquis a besoin d'argent, j'imagine ?

Oui, nous avons chaque année une campagne d'appel aux dons pour soutenir les activités de recherche, celles des chercheurs qui proposent de nouveaux traitements.