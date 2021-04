Depuis hier à Réville, 100% des plus de 75 ans volontaires du Val de Saire ont reçu leur première dose de vaccin Pfizer. Un soulagement pour les élus du secteur.

100% des plus de 75 ans vaccinés dans le Val de Saire

Le centre de vaccination temporaire de la salle communale Guillaume Fouace de Réville a ouvert ses portes le 12 mars dernier pour la population du Val de Saire. Et hier "100% des plus de 75 ans volontaires des 15 communes alentours ont été vaccinés" se réjouissaient les élus. En tout 482 personnes ont reçu la première dose du vaccin Pfizer Biontech. "100% des plus de 75 ans volontaires cela veut dire qu'il s'agit de toutes les personnes qui avaient émis le souhait de se faire vacciner au centre de Réville" précise le maire Yves Asseline qui ajoute "Certains ont pu se faire vacciner ailleurs ou ont refusé de le faire".

Les pompiers de la Manche sur tous les fronts de la vaccination

Un événement salué hier par la préfecture, les élus du Val de Saire et les pompiers. Des pompiers venus en renfort, 12 personnes, pour aider à la vaccination. Depuis plusieurs semaines ces professionnels sont mobilisés "et très bien accueilli" selon Lionel Adrien infirmier capitaine au sein du service de santé au SDIS de la Manche. "Nous intervenons sur ordre du préfet dans ces centres de vaccinations temporaires et des agents peuvent sans problèmes faire des injections. les pompiers reçoivent une formation." Aujourd'hui dans la Manche 76% des + de 75 ans sont vaccinés. Reste à présent pour le maire de Réville Yves Asseline : "la seconde razzia", comprenez la seconde dose. Le centre de vaccination Guillaume Fouace restera encore ouvert au moins 4 semaines.