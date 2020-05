1000 tests par jour dans les Deux-Sèvres pendant le déconfinement

"Nous pourrons faire 1000 tests par jour alors que d'après les projections, le département n'en aura besoin que de 300. " Le directeur de la délégation des Deux-Sèvres de l'Agence régionale de Santé Laurent Flament l'assure, le département est prêt pour le déconfinement. Le département a été peu touché par le coronavirus, seulement 19 morts, pour la plupart âgés et déjà fragile. Dans le détail, huit points de prélèvement sont mis en place à partir du 11 mai plus deux équipes mobiles. Sept autres lieux sont disponibles si nécessaire.

60% de retour à l'école

60% des écoliers concernés des Deux-Sèvres devraient retourner à l'école le 12 mai d'après les premiers résultats d'un sondage auprès de leur parents. Le taux est plus important dans la circonscription de Niort mais moins dans celle de Melle (45%). Il manque encore celles de Thouars et Parthenay. Les écoles qui seront toutes fournies en masques pour les enseignants, affirme l'inspection d'académie, mais pas en gel hydroalcoolique. Le département est en rupture de stock et privilégiera un lavage des mains à l'eau et au savon.