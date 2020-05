109 soignants de l'hôpital de Châteauroux ont été contaminés depuis le début de l'épidémie de Covid-19

Evelyne Poupet, la directrice de l'hôpital de Châteauroux, fait le point sur la situation au sein de son établissement qui connait une accalmie bienvenue après des semaines mouvementées au plus fort de l'épidémie de Covid-19.

Un mot : "calme". Voilà comment Evelyne Poupet résume l'ambiance au sein de l'hôpital de Châteauroux qu'elle dirige. Une accalmie bienvenue après des semaines très agitées. L'établissement a été en première ligne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et l'a payé au prix fort. "Depuis le 4 mars nous avons eu 109 professionnels de santé contaminés" témoigne la directrice. L'une d'entre elles est décédée, bien qu'Evelyne Poupet se montre très prudente quant aux causes de sa mort.

Evelyne Poupet fait le point alors que l'hôpital connait une période plus calme depuis quelques jours Copier

Cette épidémie a coûté quatre millions d'euros à l'hôpital de Châteauroux

Pour l'hôpital castelroussin, cette crise aura aussi un coût financier. "On a une baisse de recette de quatre millions d'euros. c'est 30 à 35% de baisse de notre activité mensuelle puisqu'on a tout annulé." Toutes les opérations qui n'étaient pas urgentes ont en effet été reportée quand c'était possible. Ce qui veut dire moins de rentrées d'argent pour l'établissement."On compte sur une baisse de l'Etat, on a sollicité une avance de trésorerie auprès de l'agence régionale de santé."