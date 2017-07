11 vaccins obligatoires : une bonne nouvelle pour les spécialistes des maladies infectieuses au CHRU de Tours

C'est officiel on le sait depuis quelques jours, les vaccins obligatoires vont passer de 3 à 11 d'ici quelques mois, il faudra donc mettre à jour les carnets de santé, la Ministre de la Santé présentera les modalités pratiques dans les semaines qui viennent.

Pour le Professeur Louis Bernard chef du service des maladies infectieuses au CHRU de Tours , cette décision est une bonne nouvelle à la fois pour augmenter la couverture vaccinale en France mais aussi et surtout pour prévenir et réduire l'apparition et le traitement de certaines maladies parfois mortelles. "c'est nécessaire, c'est une méthode de prévention" dit il "il va falloir renforcer donc la prévention, c'est comme la ceinture de sécurité, quand elle a été imposée il y a 30 ans, il y a eu beaucoup de débats et de critiques, la vaccination obligatoire c'est pareil, on est tous convaincus infectiologues, pédiatres, médecins en général, de sa nécessité pour prévenir certaines maladies".

1500 euros de vaccins pour la vie entière d'une personne

Ces vaccinations obligatoires vont générer un coût supplémentaire, quelques 1500 euros de vaccins pour protéger une personne toute sa vie, pour le Professeur Bernard, il faut mettre ce coût face à celui d'une journée d'hospitalisation à 1000 euros pendant quelques fois plusieurs mois lorsque le foie a été détruit par une hépatite B.

Déjà les opposants à la vaccination affûtent leurs arguments : trop d'injections pour les petits enfants - ce à quoi les médecins répondent que déjà il existe au moins de formule vaccinale : l'une qui regroupe 6 vaccins et l'autre 3, quant au risque de rupture des vaccins, il est souvent justement au fait que les parents souhaitent en quelque sorte faire des vaccinations à la carte sans utiliser ceux déjà disponibles sur le marché.

Sur le marché, les vaccins sont déjà regroupés pour éviter de démultiplier les injections, quant au risque de rupture, il existe essentiellement en France car les gens veulent en quelque sorte vacciner leurs enfants à la carte explique le docteur Zoha Makaroun infectiologue et pédiatre à l’hôpital pour enfants de Tours : "en France, on veut pas d'hépatite B, on veut pas de coqueluche, on veut des produits qui ne sont pas comme ceux des autres pays et c'est là qu'il y a un risque de rupture".

Une meilleure couverture vaccinale dit le Professeur Bernard chef du service des maladies infectieuses au CHRU de Tours c'est aussi une prévention des risques pour la santé des français, pour lui c'est un vrai choix de société qui peut coûter cher. Ce débat sur les vaccins n'existe pas dans des pays où certaines maladies sont toujours aussi mortelles ou invalidantes "J'était au Vietnam en mission, il y a quelques semaines, et j'ai vu des gens venir de très loin, faire plusieurs jours de route quelque fois pour se faire vacciner, alors que chez nous en France, on a le vaccin à la pharmacie à 100 mètres et on ne se vaccine pas"

La ministre l'a dit elle veut convaincre plutôt que punir .. elle travaille donc sur l'instauration d'une clause d'exemption pour les parents farouchement opposés à la vaccination de leurs enfants