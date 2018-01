Depuis le 1er janvier 2018, en plus de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, les enfants doivent désormais être immunisés contre huit autres maladies. Cela représente au total 11 vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans.

Marseille, France

Jusqu'à maintenant, ils étaient seulement recommandés. 8 nouveaux vaccins sont désormais obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans : la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B, la bactérie Haemophilus influenzae, le pneumocoque, et le méningocoque C.

Vaccination obligatoire pour l'entrée en collectivité

Pour être dans les règles, les injections devront avoir lieu entre les deux mois et les 18 mois du bébé. Cela représente dix piqûres au total, rappels compris.

Et la loi est très claire. : un enfant qui n'a pas eu ses 11 vaccins ne pourra pas être admis en crèche, à l'école ou dans les centres de loisirs. Les parents récalcitrants risquent même jusqu'à six mois de prison et 3.750 euros d'amende.

Mieux protéger l'ensemble de la population

Pour la ministre de la santé, à cause des réticences nombreuses, la couverture vaccinale est aujourd'hui devenue trop basse en France. La rougeole a notamment fait son retour en France ces dernières années. Fin juin, une adolescente est décédée de cette maladie à Marseille.

Les maires des communes, eux, s'inquiètent de l'application de cette nouvelle obligation. Ils dénoncent un manque d'information.

La France, un des pays où la méfiance est la plus forte

Selon un sondage Odoxa (de juillet 2017) : deux Français sur trois sont opposés à ces nouveaux vaccins infantiles obligatoires.