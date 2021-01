119 enfants victimes d'une intoxication alimentaire dans une cantine scolaire à Segré dans le Maine-et-Loire

119 enfants d'un groupe scolaire de Segré-en-Anjou Bleu et 10 adultes ont été probablement victimes d'une intoxication alimentaire mercredi 13 janvier a appris France Bleu Mayenne auprès de l'Agence Régionale de Santé, confirmant une information de l'hebdomadaire Haut-Anjou.

Des vomissements, des diarrhées à la suite d'un déjeuner dans un restaurant scolaire. A Segré-en-Anjou Bleu, dans le Maine-et-Loire, 119 élèves d'une école maternelle et primaire et 10 adultes ont été probablement victimes mercredi dernier d'une intoxication alimentaire : "les premiers éléments recueillis évoquent une suspicion de toxi-infection alimentaire à un virus de type norovirus" indique, dans un communiqué, l'Agence Régionale de Santé.

Une intoxication sans gravité assure l'ARS

"119 élèves scolarisés en maternelle et primaire ainsi que 10 adultes ont présenté le mercredi 13 janvier des symptômes digestifs de type vomissements (quelques hyperthermies et diarrhées) sans signes de gravité" poursuit l'ARS des Pays de la Loire qui a réalisé une enquête épidémiologique et des analyses de selles. Des prélèvements alimentaires ont été effectués au sein de la cantine par la direction de protection des populations de la Préfecture du Maine-et-Loire.