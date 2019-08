11ème semaine de mobilisation pour le service des urgences de Chambéry : "On va tenir"

Chambéry, France

Tee-shirt noir avec l'inscription "Urgences Chambéry en grève" sur le dos, Marie, infirmière depuis 10 ans,distribue des tracts aux automobilistes qui passent devant l'hôpital ce mardi 13 août. Comme les autres membres du service, c'est sur ses jours de congés que cette infirmière vient manifester : "C'est l'été, c'est les vacances, c'est difficile pour tout le monde, on est fatigué mais on va tenir parce qu'on est révolté de la situation."

Des propositions de la direction jugées "insuffisantes"

La mobilisation continue pour le personnel des urgences de l'hôpital de Chambéry, comme plus de 200 services partout en France, cela fait 11 semaines qu'il est en grève. Ils réclament plus de moyens. La direction de l'hôpital de Chambéry a pourtant fait des propositions sur le paiement des heures supplémentaires, et l'achat de matériel notamment. Dans un communiqué, la direction indique que dix brancards et 25 fauteuils vont être achetés pour un investissement de 100 000 euros, "le double du budget initialement prévu".

Le personnel des urgences arrête les automobilistes devant l'hôpital de Chambéry pour leur expliquer les raisons de cette grève. © Radio France - Olivia Chandioux

Nous ce que l'on demande c'est du personnel supplémentaire", Céline, infirmière

Mais c'est loin d'être suffisant, comme l'explique Céline, infirmière dans le service : "Ce n'est pas une grande annonce puisque les brancards sont à remplacer, ils sont vétustes, certains ont même des trous dans le matelas. Nous ce que l'on demande ce que du personnel supplémentaire soit embauché, pour que l'on puisse gérer les patients qui sont de plus en plus nombreux avec pour nous, la sensation de ne pas pouvoir faire notre travail comme on le voudrait."

L'année dernière, il y a eu 52 000 passages aux urgences de Chambéry, un chiffre en augmentation de 8,4% par rapport à 2016.

