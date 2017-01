12 établissements hospitaliers sous tension en Bretagne

Avec l'épidémie de grippe, mais pas seulement, les hôpitaux sont sous tension. 12 établissements sont concernés dans la région, particulièrement les services d'urgences où les patients peuvent attendre jusqu'à 14h sur un brancard. On est en train de "tuer l'hôpital public" dit un urgentiste.

"Ce n'est pas catastrophique ? Si, un peu, quand même"

C'est récurrent depuis plusieurs semaines, la situation est tendue dans beaucoup d'hôpitaux. La direction de l'Hôpital Yves Le Foll à Saint-Brieuc le concède : "C'est tendue mais pas catastrophique". Ce que récuse un médecin urgentiste, membre de l'AMUF, l'Association des Médecins Urgentistes de France. Selon le Docteur Brice, "il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup de morts pour employer ce mot de catastrophe". "Nos capacités sont complètement dépassés".

Le Docteur Christian Brice, médecin urgentiste à Saint-Brieuc

"Jusqu'à 14h sur un brancard"

Cette situation "tendue" est certes due à l'épidémie de grippe, mais surtout à la restructuration hospitalière et à la tarification à l'acte, qui sont "en train de tuer l'hôpital public", selon le Docteur Brice. "Avec une population vieillissante et des pathologies épidémiques, nos structures débordent, à cause de moyens financiers qui sont dévalués sur nos hôpitaux". Si l'attente moyenne aux urgences est de 3h, ça peut monter à "10h pour des patients qui ont la grippe", "voire 14h sur un brancard".

Décaler les opérations va faire perdre de l'argent aux hôpitaux

Selon le Docteur Brice, la proposition de Marisol Touraine de décaler les opérations non-urgentes n'est pas la bonne. Une hospitalisation pour une chirurgie de la hanche ou du coeur rapporte beaucoup plus à l'hôpital que l'hospitalisation d'une personne âgée pour la grippe. Le risque pour l'hôpital, qui a ainsi moins gagné d'argent, est de se voir obligé de fermer des lits sur l'exercice suivant.

"Pas d'amélioration à venir", au contraire

Il ne faut pas attendre d'améliorations dans les prochains jours. Hors grippe, janvier et février sont habituellement les mois les plus tendus. Par ailleurs, selon le Docteur Brice, les patients fragilisés par la grippe vont se "surinfecter", "vont avoir d'autres pathologies". "Même si on est déjà à bout", le pire est à venir, sans doute en février selon le médecin urgentiste.