12 millions pour l'hôpital de Mayenne : "La pénurie médicale reste le talon d'Achille de ces annonces"

L'Etat sort les grands moyens pour les hôpitaux mayennais. 80 millions d'euros pour une rénovation XXL du centre hospitalier de Laval et 12 millions pour maintenir les services au CHNM à Mayenne. Les élus se félicitent des massives enveloppes financières mais le gros point noir reste le manque de médecins et sur cette question pourtant primordiale, le gouvernement reste muet déplore le maire PS de Mayenne Jean-Pierre Le Scornet : "S'il n'y a pas de médecins pour faire fonctionner un service, on acte la fermeture. La question est de savoir comment on peut rendre attractifs nos établissements pour faire venir des médecins. A ce stade, je n'ai aucun élément, pour l'instant le compte n'y est pas mais j'attends pour porter un jugement définitif après ces annonces".

Lundi prochain, 31 janvier, le Préfet de la Mayenne réunira tous les acteurs de ce dossier pour leur détailler le rapport du médiateur qui avait été nommé par le Premier ministre en octobre dernier.