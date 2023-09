12 personnes ont contracté le botulisme à Bordeaux, d'autres malades possibles recherchés

Les autorités sanitaires ont entamé une course contre la montre pour tenter de contacter tous les clients du Tchin Tchin Wine Bar susceptibles d'avoir consommé des conserves de sardine entre le 4 et le 10 septembre . La direction départementale de la protection des populations estime que 25 clients ont pu consommer les neuf conserves susceptibles d'être à l'origine de cas de botulisme. Parmi eux, 12 ont été hospitalisés : neuf à Bordeaux -dont un allemand rentré chez lui depuis- un à Barcelone, et deux en Île-de-France dont une femme de 32 ans probablement morte du botulisme.

ⓘ Publicité

L'OMS a lancé des alertes au niveau européen et au niveau mondial

L'Organisation Mondiale de la Santé a sensibilisé les médecins du monde entier à la probabilité de faire face à des cas de botulisme. Des alertes lancées partout dans le monde parce que le restaurant en question est souvent fréquenté par des touristes étrangers, et parce que la coupe du monde de rugby qui se déroule en ce moment a attiré des milliers de supporters venus de différents pays à Bordeaux. Les autorités sanitaires estiment que des cas peuvent encore apparaître jusqu'à ce weekend.

L'établissement fermé provisoirement

Le Tchin Tchin Wine Bar a eu l'ordre par la direction départementale de la protection des populations de fermer ses portes le temps de nettoyer et désinfecter les lieux, avant un nouveau contrôle. Les gérants ont aussi l'interdiction de continuer à produire eux-mêmes leurs bocaux, la DDPP estimant qu'il y a eu des erreurs humaines dans leur production. Elle précise que l'établissement était par ailleurs bien tenu. Pour l'heure aucune suite judiciaire n'a encore été donnée à cette affaire.