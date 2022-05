120 Landais sont morts du covid à l'hôpital ces six derniers mois

Le Covid continue de reculer dans les Landes. Le taux d'incidence s'établit désormais à 500 cas pour 100 000 habitants, soit deux fois moins qu'à la mi-avril. Pourtant, il continue à faire des morts. 120 Landais sont décédés à l'hôpital depuis le 15 octobre, date à laquelle les Landes sont entrées dans la cinquième vague.

"Dans une épidémie, il y a toujours des morts."

En six mois, 120 Landais sont décédés à l'hôpital des suites du Covid. C’est cinq fois plus que le nombre de tués sur les routes chaque année dans les Landes. L’épidémie de Covid continue donc de faire des morts, mais elle est moins médiatisée. Un phénomène qui ne semble pas inquiéter Didier Couteau, directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. Selon lui, l’épidémie de covid cause des décès comme le font toutes les autres épidémies. "Si on prend la grippe, on a aussi chaque année entre 9 000 et 12 000 morts en France”, tempère le médecin.

Le Covid suscite lassitude et désintérêt.

De son côté, Laurent Filleul, directeur régional pour la santé publique France Nouvelle-Aquitaine, appelle à rester prudent. "Si on raisonne juste en nombre de malades. Autour de 500 cas pour 100 000 habitants dans les Landes. Je vous rappelle qu'à une époque, dès qu'on frôlait les 50, c'était l'alerte générale ! ”, se souvient l’épidémiologiste. Selon lui, la levée des restrictions sanitaires a entraîné une baisse de vigilance des Français. "On en parle beaucoup moins" regrette-t-il.

Laurent Filleul rappelle que faute de vaccination; le Covid continuera de faire des morts. "Lorsqu'on regarde en termes de mortalité, c'est toujours trop”, conclut l'épidémiologiste. Au total, depuis le début de la pandémie, 379 patients sont décédés dans les hôpitaux landais.