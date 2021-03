120 retraités ont manifesté ce mercredi à Besançon pour une meilleure revalorisation de leurs pensions

120 retraités ont manifesté ce mercredi 31 mars matin à Besançon. Six organisations syndicales ont répondu présentes pour réclamer une meilleure revalorisation de leurs pensions ainsi que l'augmentation de personnels et de lits dans les hôpitaux.

Ils ont manifesté dans toute la France ce mercredi 31 mars. Les retraités "dénoncent le mépris et la stigmatisation du gouvernement [à leur égard]". À Besançon (Doubs), ils étaient environ 120 ce matin à s'être réunis place Pasteur. Le cortège a ensuite pris la direction à partir de 11 heures de l'Ehpad de Bellevaux. Avec comme premier mot d'ordre : "Les retraités sont mal-traités, tous ensemble, sauvons nos pensions."

Six organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires, LSR et Retraités de la fonction publique) se sont mobilisées afin de réclamer une meilleure revalorisation de leurs pensions. Le gouvernement leur a bien offert un coup de pouce en janvier dernier, +0,4 %. Insuffisant selon les retaités présents dans le cortège ce matin.

Les retraités pestent contre la baisse de leur pouvoir d'achat

Pascale est retraitée depuis quelques mois, ancienne aide-soignante au CHU de Besançon. Depuis la fin de sa vie active, elle a perdu près de 500 euros : "Avec cette troisième vague, ça m'a traversé l'esprit de me réinscrire pour aider à l'hôpital." Et elle n'est pas seule, me dit-elle, "il y a des retraités qui font des petits boulots pour arrondir leurs fins de mois, du ménage, de l'aide à domicile." Pascale connaît un retraité de 75 ans qui n'a d'autres solutions que de distribuer des prospectus pour ne pas finir à zéro chaque fin de mois.

Autre signe de la baisse du pouvoir d'achat des retraités, toujours selon Pascale : "_On voit de plus en plus de retraités qui n'ont plus rien dans les Restos du coeur_. On a maintenant les deux extrêmes, les jeunes et les vieux qui viennent chercher de l'aide pour se fournir en provisions alimentaires."

Martine, ancienne professeure d'histoire, à la retraite depuis 15 ans, se situe parmi les plus privilégiées. Mais cela ne l'empêche pas de répondre présente à l'appel de l'intersyndicale pour dit-elle "être solidaire et refuser la réforme de la retraite par points". Et puis ce qui pousse cette retraitée de la fonction publique, c'est également "la solidarité inter-générationnelle". Martine nous explique : "Le gouvernement refuse le RSA pour les moins de 25 ans, ils sont donc obligés pour 46 % d'entre eux de travailler. J'ai une pensée aussi pour eux."

"Les retraites et la Sécu, on s'est battus pour les gagner, on se battra pour les garder"

Parmi les slogans visibles dans le cortège et les airs provocateurs chantonnés, plusieurs sont évocateurs de la détresse des retraités présents ce matin à Besançon. "Les retraités, OUI OUI OUI, les mal-traités NON NON NON, sauvons ensemble nos pensions".