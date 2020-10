Coronavirus : 13 cas confirmés dans l'usine Hendrickson à Châtenois-les-Forges (90)

L'Agence régionale de Santé ne parle pas encore officiellement de "cluster", mais la situation dans l'usine Hendrickson, située à Châtenois-les-Forges (90), répond à tous les critères d'un foyer de contamination. 13 salariés ont été testés positifs à la Covid-19 depuis le lundi 28 septembre, comme l'ont révélé nos confrères de L'Est Républicain.

80 personnes testées le 2 octobre

D'abord, 10 cas ont été relevés. Toutes les personnes concernées travaillent dans les ateliers de production de l'usine. Puis, ce vendredi 2 octobre, plus de 80 personnes ont été testées. Résultat : trois cas supplémentaires ont été découverts. Tous les cas contacts ont été identifiés et la situation est sous-contrôle.

La cour intérieure de l'usine Hendrickson, située à Châtenois-les-Forges, dans le Territoire de Belfort. © Radio France - Thomas Vichard

Dès les premiers cas révélés, la direction a durci sa vigilance avec de nouvelles mesures. "Tout a été condamné le temps que ça s'améliore, au vestiaire il y a des traçages au sol, on n'a plus le droit de se doucher, ni de manger au réfectoire", nous indique Mohammed sur le parking de l'usine, salarié depuis une vingtaine d'années, avant d'aller prendre son poste.

Je ne pense pas que la situation ici soit plus dangereuse qu'ailleurs

Le foyer de contamination serait parti d'un chef d'atelier qui aurait contracté le virus dans le cadre personnel. "On applique les gestes barrières, on est tous à distance et on fait en sorte que ça se passe bien. C'est un mauvais moment à passer, j'espère juste que les gens malades vont vite se rétablir. Je ne pense pas que la situation ici soit plus dangereuse qu'ailleurs", dédramatise Adélaïde, autre employée de l'entreprise terrifortaine, testées négative la semaine dernière.

Un CSE extraordinaire devait se tenir ce lundi 5 octobre dans l'après-midi. De son côté, la direction de l'entreprise n'a pas souhaité répondre à nos questions.