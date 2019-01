Treize décès liés à la grippe en région Centre Val de Loire depuis le début de l'épidémie

Un chiffre qui n'est pas inhabituel en période d'épidémie, et c'est actuellement le cas en région Centre Val de Loire et sur l'ensemble de la France. Mais le pic n'est pas atteint et l'on compte actuellement 31 EHPAD, des maisons de retraite, où le virus est déclaré.

Orléans, France

Alors que six décès, vraisemblablement liés à la grippe et sans guère de doute, sont intervenus dans un établissement de soins de la Chapelle Saint Mesmin, dans le Loiret, l'Agence Régionale de Santé fait le point, par la voix de sa directrice de la santé publique, le docteur Françoise Dumay, sur l'épidémie de grippe qui touche actuellement la région Centre Val de Loire. "L'ensemble du territoire français est maintenant en phase d'épidémie, nous y sommes entrés la semaine dernière pour ce qui nous concerne" détaille la responsable des services de santé publique de l'ARS.

Une hausse des passages aux urgences et des hospitalisations

Actuellement, 31 EHPAD (Etablissement d'Hébergement des Personnes Agées Dépendantes) ont déclaré un épisode de grippe auprès des autorités de santé (ils doivent le faire dès lors qu'on dénombre cinq cas de syndrome respiratoire aigu apparus en quatre jours). L'ARS comptabilise 13 décès liés à la grippe en région Centre Val de Loire, 29 hospitalisations pour des détresses respiratoires. On commence à noter aussi une hausse des passages aux urgences liées à la grippe, et des consultations plus nombreuses.

Cela nous rappelle que la grippe est une maladie grave

"Les décès concernent pour la plupart, des personnes âgées, et ils nous rappellent que la grippe est une maladie grave, notamment pour ces personnes, et l'importance de la vaccination" précise Francoise Dumay. En revanche le médecin précise qu'à ce jour le nombre de décès recensés n'a rien d'inhabituel en période d'épidémie. "Dans la plupart des cas c'est le virus de la grippe A qui a été identifié, c'est l'un des virus classiques de la grippe, couvert par le vaccin".

Rester à la maison en arrêt maladie si l'on est malade

Françoise Dumay rappelle l'importance de la vaccination, notamment pour le personnel soignant dans les établissements pour personnes âgées, même si cela n'est pas obligatoire. Rappelons que dans le cas de la maison de retraite de la Chapelle Saint Mesmin, les deux salariés décédés n'étaient pas vaccinés. Elle rappelle aussi les "mesures barrière" à privilégier pour éviter la contagion en famille ou en milieu professionnel : "se laver les mains régulièrement, porter un masque si on est malade, s'isoler dans une pièce, et aérer". Et rester à la maison, en arrêt : pas question de venir travailler avec la grippe, c'est le meilleur remède pour éviter la propagation de la maladie.