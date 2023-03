1.300 patients traités chaque année au centre du sommeil de la clinique La Casamance à Aubagne

Ce vendredi 17 Mars, c'est la 23e journée internationale du sommeil et le constat est inquiétant : les Français et les Provençaux dorment de plus en plus mal. Les résultats sont encore plus préoccupants chez les femmes : 77% souffrent de troubles du sommeil contre 63% des hommes. 87% des femmes interrogées peinent à s’endormir parce qu’elles sont préoccupées par d’autres choses contre 76% des hommes.

Le manque de sommeil nuit à notre santé

En moyenne, les 18-75 ans dorment 6 heures 34 minutes chaque nuit en semaine. 36% des Français dorment moins de six heures. Nombreux sont les patients qui viennent consulter au centre du sommeil de la clinique La Casamance à Aubagne pour des troubles comme les apnées du sommeil qui concernent 10 % de la population ou les insomnies chroniques c'est à dire les insomnies qui durent depuis plus de trois et qui ont des conséquences néfastes sur le quotidien des patients.

Le manque de sommeil est en effet associé à un risque plus élevé d'obésité, de diabète de type 2, d'hypertension ou de problèmes cardiaques. Les insomnies réduisent aussi la vigilance dans la journée, augmentent l'irritabilité et perturbent les relations familiales et la qualité de vie et de travail.

"Je me réveillais au moins dix fois par nuit, je ne savais pas que je faisais des apnées"- Bernard, suivi au centre du sommeil d'Aubagne

Bernard, 64 ans souffrait d'insomnies depuis 15 ans environ. Il y a quelques mois, sur les conseils de son médecin généraliste, il est venu consulter au centre du sommeil de la la clinique La Casamance et c'est grâce à une exploration de son sommeil que ses apnées du sommeil ont été repérées et traitées. "Je dormais très mal, j'étais très fatigué. Je me réveillais au moins dix fois par nuit mais je ne savais pas que je faisais des apnées. Depuis le mois de janvier, je porte un masque sur le nez lorsque je dors (un appareil appelé PPC) et depuis je vais beaucoup mieux, beaucoup moins de fatigue en journée".

Le centre du sommeil de la clinique La Casamance à Aubagne dispose de huit lits d'hospitalisation pour des explorations du sommeil © Radio France - Emilie Briffod

Il faut absolument bannir les écrans avant de se coucher

Selon le docteur Fabrice Battaglia, neurologue au centre du sommeil de la clinique La Casamance à Aubagne, l'ennemi numéro un du sommeil, ce sont les écrans. "Les écrans d'ordinateur, de tablette et de téléphone portable font des ravages en particulier chez les jeunes mais pas seulement. Nous sommes tous accrocs à nos objets connectés".

Le médecin explique que l'exposition le soir à ces écrans a une conséquence directe sur la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil et qui nous permet de nous endormir naturellement. "Une heure et demi avant notre endormissement, il est conseillé de bannir ce type d'écrans ce qui n'empêche pas d'écouter la radio, de bouquiner ou même de regarder la télévision car la distance avec l'écran est plus grande et cela n'a donc pas le même effet sur la sécrétion de mélatonine", précise-t-il.

Pourtant, un Français sur deux regarde tous les jours ou presque la télévision ou des vidéos avant de dormir. Les femmes sont particulièrement concernées : 54% regardent des vidéos ou la télé avant de se coucher, contre 45% des hommes.

"Nous utilisons la technique de la restriction du temps passé au lit"- Dr Battaglia

Le docteur Battaglia conseille aussi à ses patients insomniaques de ne surtout pas rester au lit plus longtemps pour compenser le manque de sommeil. "Les patients qui dorment mal ont tendance à se coucher plus tôt et se lever plus tard et c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Nous utilisons donc une technique appelée la restriction du temps passé au lit. C'est souvent difficile à intégrer pour les patients mais on a de bons résultats. Il faut aussi proscrire les siestes en journée qui vont aggraver les insomnies".

D'autres conseils sont également utiles : manger léger le soir, limiter tous les excitants (thé, café, tabac) à partir de 17h, avoir une literie de qualité et une température de la chambre à 19 degrés.