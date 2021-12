135 000 euros de promesses de dons pour le Téléthon dans le Berry

Le compteur final de la 35ème édition du Téléthon affiche 73 622 019 euros de promesses de dons à l'échelle nationale, soit 15 millions d'euros de plus qu'en 2020. En Berry en revanche, la cagnotte a baissé. Les dons communiqués au 3637 et sur le site du Tététhon, s'élèvent à 82 220 euros dans le Cher, et 53 000 euros dans l'Indre, soit 135 000 euros au total. Des sommes auxquelles il conviendra d'ajouter l'argent recueilli sur le terrain grâce aux très nombreuses animations. L'édition précédente avait permis de recueillir au total (promesses de dons et animations sur le terrain) 500 000 euros.

Sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, le 3637 et le site du Téléthon ont enregistré 813 740 euros de promesses de dons. Vous pouvez continuer à faire des dons au 3637 et sur le site du Téléthon.

Baisse des dons à cause des annulations de repas

La baisse des promesses de dons peut notamment s'expliquer par l'annulation des repas organisés par les collectivités, afin de récolter des fonds pour le Téléthon. Dans l'Indre, une grande partie des animations permettant de récolter des dons se basent sur ces repas. Avec la crise sanitaire, la plupart ont été annulés. "Les maires ont préféré ne pas accorder de salles. Avec le Covid, les gens sont frileux, ils ont peur de recevoir d'autres personnes en salle, les repas n'ont donc pas été servis", explique Nathalie Clément, la coordinatrice de l'AFM Téléthon dans l'Indre.

Certains repas ont été remplacés par des drive, "mais ce n'est pas suffisant, poursuit Nathalie Clément. Ça va faire deux ans qu'on n'a plus les repas, c'est compliqué pour nous". Une dizaine de villes dans l'Indre ont annulé les repas.

Des évènements de nouveau en présentiel

Le Téléthon 2021 a signé le retour des bénévoles sur le terrain, après une édition 2020 confinée. A Éguzon, ville mise à l'honneur cette année, ils sont parvenus à disposer les bateaux sur le lac malgré la grêle, pour former un "E" (l'initiale de la ville et l'une des lettres du "Téléthon") visible du ciel et filmé par les caméras de France Télévisions. Dans le Cher, des évènements étaient organisés à Bourges, à Saint-Amand et à Thénioux.

Les fonds récoltés iront à la recherche contre les maladies génétiques rares. Laurence Tiennot Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon a remercié les donneurs hier soir sur France 2.

C’est grâce à la ténacité des familles, à la générosité des donateurs et grâce à l’excellence de nos chercheurs que nous avons obtenu ces succès. Avec ce compteur qui dépasse les 73 millions, notre combat peut continuer.