136 mille personnes déjà vaccinées contre le Covid en Normandie

"46% des réanimations dans les hôpitaux de Normandie sont actuellement occupées par des malades du Covid, ce qui met en tension tout le système" précisait ce lundi matin sur France Bleu Normandie le directeur régional de l'ARS Thomas Deroche. Selon l'étude de la Direction générale de la Santé effectuée début février la Normandie serait à 5% de variants contre 14 % au niveau national.

En Normandie 136 mille personnes à ce jour ont été vaccinées contre le coronavirus. 114 mille ont reçu une injection et 22 mille deux injections.

Le vaccin AstraZeneca est arrivé ce week-end dans les centres hospitaliers pivots de la région. Et à partir de ce lundi il est distribué dans tous les hôpitaux et cliniques pour leurs personnels, les libéraux et les professionnels de l'aide à domicile qui ont de moins de 65 ans.

