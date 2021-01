14.400 doses du vaccin Moderna livrées cette semaine en Bourgogne-Franche-Comté

Les hôpitaux de Besançon (Doubs), Lons-le-Saunier (Jura) et Dijon (Côte-d'Or) vont chacun recevoir 4 800 doses du vaccin Moderna dans la semaine. Au total, ce sont 14 400 doses qui arrivent dans la région Bourgogne-Franche-Comté, parmi les plus touchées par l'épidémie.

14 400 doses du vaccin Moderna seront livrées cette semaine dans les hôpitaux de Besançon (Doubs), Lons-le-Saunier (Jura) et Dijon (Côte-d'Or). Chaque établissement recevra 4 800 doses et devra ensuite approvisionner les centres de vaccination de leurs départements respectifs.

L'Agence Régionale de Santé l'a annoncé lundi 11 janvier en fin d'après-midi par un communiqué, le vaccin Moderna va arriver en priorité en Bourgogne-Franche-Comté, région particulièrement touchée par l'épidémie de coronavirus, tout comme les régions Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les hôpitaux de Besançon, Lons-le-Saunier et Dijon s'inscrivent donc dans la liste des 12 établissements annoncée dimanche 10 janvier par le Ministère des Solidarités et de la Santé comme les premiers bénéficiaires des livraisons du vaccin Moderna.

14 400 doses du vaccin Moderna et 30 000 nouvelles du Pfizer BioNTech

Dans le même temps, 30 000 doses du vaccin Pfizer BioNTech seront livrées cette semaine en Bourgogne-Franche-Comté, portant à plus de 100 000 les doses de vaccins disponibles dans la région.

