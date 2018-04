Vous pourrez faire une bonne action ce dimanche si vous vous rendez boulevard Béranger à Tours. Vous pourrez récupérer des tulipes et en échange faire un don pour la lutte contre le cancer de l'enfant. L'opération "Les Tulipes contre le cancer" est organisée par le Lions Club depuis 30 ans.

Tours, France

Le Lions Club lance son opération "Les Tulipes contre le cancer" ce week-end. Elle va durer quatre semaines. L'idée est de vendre des tulipes en échange d'un don pour la lutte contre le cancer de l'enfant ou pour améliorer le handicap de l'enfant. Les bénévoles de l'association seront d'ailleurs boulevard Béranger ce dimanche, entre 8h et 18h, pour proposer leurs fleurs aux tourangeaux. Chaque année, plus d'un million d'euros sont ainsi collectés au niveau national et reversés à la recherche ou à l'achat de matériel.

En Touraine, 33 000 euros ont été récoltés l'an dernier

Depuis le début de cette opération chez nous, il y a 17 ans, 350 000 euros ont été reversés à la lutte contre le cancer de l'enfant ou pour améliorer le handicap chez l'enfant. Ce qui commence à faire pas mal de projets financés par cette opération. Et c'est à l'hôpital Clocheville à Tours qu'ils se voient le plus, dans le service de neuropédiatrie précisément. Depuis 17 ans, cette opération a permis d'y installer une salle de jeux, une salle de bains avec une baignoire sensorielle, une cuisine aussi. Les couloirs ont également été redécorés pour être adaptés aux goûts des enfants.

Un robot humanoïde au chevet des petits patients

Et puis bien sûr, depuis deux ans, il y a Nao. Nao c'est ce petit robot de 60 centimètres de haut, qui peut parler et répondre aux enfants, qui est surtout très utile dans les thérapies, que ce soit dans le cas de troubles cognitifs ou de troubles moteurs. Cette année, un déambulateur est en cours d'acquisition, il va aider les enfants qui ont des difficultés pour se déplacer.

Le Lions Club consacre la majeure partie de l'argent collecté à des projets pour l'hôpital Clocheville, projets qui sont d'ailleurs proposés par l'hôpital lui-même avant d'être validés par l'association. Le reste va notamment à un groupe de chercheurs tourangeaux qui mène une étude sur la leucémie aiguë de l'enfant.

Cette année, 142 000 bulbes ont été plantés dans un champ d'un hectare prêté par un agriculteur de Chanceaux-sur-Choisille. La récolte vient tout juste de débuter mais elle a 15 jours de retard par rapport à la normale à cause de la météo pluvieuse de ces dernières semaines. Elle va maintenant s'étaler sur 4 semaines, tout comme la vente des tulipes. Les fleurs seront ainsi vendues jusqu'à la fin avril dans différents lieux du département, en l'occurrence plusieurs hypermarchés de l'agglo, les Halles de Tours, le marché Coty à Tours Nord et le marché de Fondettes.