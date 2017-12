Puy-de-Dôme, France

Si vous voulez faire un cadeau qui a du sens pour Noël, donnez votre sang ! L'Etablissement Français du Sang a besoin de 10.000 dons tous les jours au niveau national, dont 1400 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des stocks bas

C'est traditionnellement une période critique pour le don du sang. Avec les fêtes de fin d'année et les vacances, les gens ont moins le temps et n'y pensent pas forcément. Mais cette année, _"_c'est particulièrement difficile et on a du mal à l'expliquer" indique Pascal Le Moal qui est le cadre de santé responsable des prélèvements dans le Puy-de-Dôme.

Pour faire face à la demande des patients et des malades, l'EFS a besoin d'avoir 14 jours de réserve dans ses stocks. Or depuis plusieurs semaines, "nos réserves sont descendues à moins de dix jours, ce qui nécessite une gestion extrêmement fine" explique Pascal Le Moal.

1 don du sang = 3 personnes soignées

"Vous faites plus de 50 kilos, vous êtes majeur et en bonne santé, venez nous voir !". Si vous remplissez ces trois conditions, vous êtes aptes à donner votre sang. Comme Carole, 27 ans, qui s'est décidée aujourd'hui à prendre du temps pour les autres : "Ça faisait longtemps que je voulais le faire et _à l'approche de Noël ça m'a motivé, c'est mon petit cadeau!_".

L'EFS du Puy-de-Dôme organise une collecte exceptionnelle ce vendredi 22 décembre de 16h30 à 19h sur leur site fixe à Clermont-Ferrand, basé juste à côté du CHU Gabriel Montpied.

Des collectes mobiles sont aussi organisées jusqu'à la fin du mois, par exemple le jeudi 28 décembre à Aubière au complexe sportif Paul Bourzac. L'ensemble des collectes est à retrouver sur le site de l'EFS.