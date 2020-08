15 cas de Covid-19 dans une résidence pour personnes âgées d'Haubourdin

Une résidence pour personnes âgées d'Haubourdin a été reconfinée après la découverte de 15 cas de Covid-19 parmi les pensionnaires et le personnel.

La résidence Beaupré Thérèse-Vandevannet à Haubourdin n'est plus accessible au public. Elle a été reconfinée après la découverte de 15 cas de Covid-19 : 10 pensionnaires et 5 membres du personnels selon l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France.

Premier cas le 26 juillet

Le premier cas dans cette structure gérée par le CCAS et composée d'une résidence autonome et d'un EHPAD est apparu le 26 juillet dernier "suite à ça, l'ensemble du personnel et des résidents ont été testés" explique le maire Pierre Béharelle à l'AFP. Les personnes touchées sont désormais isolées en chambre.

Selon la mairie d'Haubourdin, il n'y avait pas eu de cas ni de décès dans la résidence Beaupré Thérèse-Vandevannet jusqu'au 26 juillet.