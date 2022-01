150 manifestants pour réclamer plus de moyens pour l'hôpital public

A l'appel de la CGT, quelque 150 personnes se sont rassemblées ce mardi après-midi devant l'hôpital Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin. En pleine pandémie et alors que le personnel soignant est au bord de la rupture, ils ont réclamé des moyens humains et financiers à la hauteur de leur mission.

Les soignants sont fatigués. Deux ans bientôt qu'ils luttent contre la pandémie liée au Covid-19, tout en continuant d'assurer la prise en charge des autres patients. Mais en dépit de quelques annonces et de moyens financiers accordés aux hôpitaux dans le cadre du Ségur de la santé (principalement pour désendetter les établissements), les conditions de travail se sont dégradées.

"Le plus difficile à supporter, c'est de constater qu'on ne peut plus faire notre travail correctement", témoigne amère, une infirmière de l'EHPAD du Gros Hêtre. "Les conditions sont telles que les soignants ne restent pas. Du coup on se retrouve en sous-effectif avec toujours le même travail et des conditions qui se dégradent encore", conclut-elle.

On ne sait pas comment on va pouvoir se soigner demain, et on n'entend quasiment pas parler de la santé dans la campagne pour la présidentielle!

Des témoignages comme celui-là, les personnels de plusieurs services en font le récit. "Malgré la crise sanitaire, on est toujours dans une logique de fermeture de lits" dénonce une infirmière. "On ne peut pas être satisfait de travailler dans ces conditions. En faisant grève, je me bats évidemment pour une meilleure reconnaissance salariale, mais avant tout pour qu'on donne de vrais moyens à l'hôpital et qu'on arrête de le considérer comme une entreprise comme une autre", renchérit une collègue.

Temps de travail, embauches, maintien des lits, revalorisation salariale... les revendications des manifestants ont été inscrites sur des petits mots, accrochés à des ballons. © Radio France - Benoît Martin

Au terme de la mobilisation, les manifestants ont procédé à un lâcher de ballons auxquels étaient attachées les revendications des soignants. "En espérant qu'ils arrivent à l'Elysée", souffle un usager avant d'ajouter, "on ne sait pas demain comment on va pouvoir se soigner, et on n'entend quasiment pas parler de la santé dans la campagne pour la présidentielle!"