151 agressions de médecins en Occitanie, l’une des trois régions les plus touchées

Toulouse, France

Menaces, injures, vols, et parfois des coups. Les médecins sont de plus en plus souvent victimes d'agressions dans leur cabinet.

Plus de 1 100 incidents répertoriés en 2018, les agressions sont en hausse de 9 % selon un rapport de l'Ordre des médecins, qui pointe une augmentation des violences, subies notamment par les médecins généralistes. L'Occitanie est la troisième région la plus touchée, avec 151 déclarations d’incidents par les médecins, derrière l’Ile-de-France (171 déclarations) et les Hauts-de-France (162).

Des patients impatients

7 fois sur 10, ce sont les médecins généralistes qui sont visés par ces accès de violence de leurs patients, mécontents d'un délai d'attente ou d'une prise en charge. Parmi les spécialistes, ce sont les ophtalmologues les plus touchés , avec les dermatologues, les gynécologues, les psychiatres et les médecins du travail. 49% des médecins victimes d’incidents sont des femmes, alors qu’elles représentent 47% du corps médical. Quant aux agresseurs, il s’agit dans 54% des cas du patient, ou dans 15% des cas de celui qui l’accompagne.

Au quotidien, ce sont des incivilités répétées, des insultes, vis-à-vis tant des médecins que des infirmiers, que de tous les soignants, et des secrétaires médicales qui sont en première ligne » - précise le Docteur Jean Thevenot, président de l'Ordre régional des Médecins d'Occitanie.

Dc Jean Thevenot, président de l'Ordre régional des Médecins d'Occitanie Copier

« Les patients sont impatients. Quand on est malade ou qu’on croit être malade, chacun pense que son cas est le plus urgent devant tous les autres. Nous médecins, nous devons hiérarchiser une urgence vitale, et ce qui peut passer un tout petit peu après, et beaucoup de patients ne le comprennent pas. » remarque le Dc Thevenot qui regrette que souvent, les médecins hésitent à déposer plainte. « Beaucoup de médecins ont le tort de considérer que ces incivilités font partie du quotidien. Le problème, c’est qu’à force de considérer ces incivilités et ces agressions comme ordinaires, le niveau de gravité de ces incivilités augmente, et qu’on peut se retrouver face à des situations beaucoup plus graves. »

Des agressions parfois violentes

Dans 66% des cas, les menaces et les agressions sont verbales, mais elles peuvent arriver à des agressions physiques dans 7% des incidents signalés par les médecins. 31 médecins ont dû faire face à un agresseur armé en 2018.

Les motifs d’agression concernent en premier lieu des reproches liés à la prise en charge, le vol d’ordonnanciers notamment par des patients toxicomanes, un refus de prescription, des falsifications de document et un temps d'attente jugé excessif.

Les médecins sont obligés d’expliquer à leurs patients les raisons de cette attente dans leur cabinet, comme cet appel de Baptiste Beaulieu, médecin généraliste, dans une vidéo sur internet

Ces incidents et ces agressions touchent les médecins partout où ils exercent : 54 % ont lieu en centre-ville, 20% en banlieue et 17% en milieu rural (soit 4% de plus qu’en 2017.)

8 fois sur 10, les agressions se produisent donc chez un médecin, même si les services d’urgence des hôpitaux et des cliniques sont évidemment touchés par ces accès de violence des patients, comme en témoigne le docteur Matthieu Déjean, médecin urgentiste à la clinique toulousaine Croix du Sud. « Toutes les semaines, il y a des agressions physiques, qui peuvent être dramatiques, sans aller jusqu’à des décès, mais ne serait-ce qu’une agression verbale peut complètement déstabiliser un soignant, lui faire arrêter son travail un temps, voir lui faire changer de branche »

Dc Matthieu Déjean, médecin urgentiste à la clinique Croix du Sud Copier

La Haute-Garonne est le 3eme département le plus touché en France, avec 46 agressions de médecins recensées l'an dernier, derrière le Nord et les Bouches-du-Rhône.

Des agressions sous évaluées

Les agressions sont sous estimées, car les médecins hésitent à engager des poursuites. Souvent, ils n’ont pas le temps, et ils hésitent à stigmatiser un patient. Prêt d’un quart des médecins victimes d’agressions physiques n’ont déposé ni plainte, ni main courante. 69% des médecins victimes d’agressions verbales ne donnent pas suite.

L’Ordre des médecins a mis en place un numéro d’écoute et d’assistance, le 0800 288 038, pour permettre aux médecins de parler de leur agression, ils sont mis en relation avec un confrère, un psychologue clinicien qui peut les écouter. La ligne téléphonique est ouverte jour et nuit , tous les jours de la semaine.