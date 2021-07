A Rouen, 1550 manifestants contre l'extension du pass sanitaire

Plus d'un millier de personnes se sont réunies à Rouen pour manifester contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. La manifestation, qui n'était pas déclarée, a duré tout l'après-midi de l'Hôtel de Ville à la Place de la Cathédrale.

Devant l'Hôtel de Ville, des Normands de tous les âges, pancartes à la main, scandent "Liberté ! Liberté !" Des familles, des étudiants et des couples de retraités qui ont en commun leur révolte contre l'extension du pass sanitaire. Beaucoup n'ont jamais manifesté auparavant contre la vaccination. Stéphane est enseignant en BTS : "On va être contrôlé pour tout. Tu veux boire un café ? Montre ton identité !", lance-t-il provocateur. "Mais où est-on là ? Ceux qui sont vaccinés et qui acceptent cela, c'est n'importe quoi."

Originaire du sud de l'Eure, il a fait plus de 100 kilomètres pour venir. "J'étais déjà là mercredi dernier, et s'il le faut _je reviendrais_. On parle de gens soit disant républicains — nos dirigeants politiques — qui bafouent le texte fondateur de la France : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Je ne comprends pas que le Conseil Constitutionnel laisse passer cela."

1550 personnes au pic de la manifestation

La police a décompté 1550 manifestants sur le tronçon entre la Place de la Cathédrale et le CHU de Rouen. C'est deux fois plus qu'un précédent rassemblement mercredi 14 juillet. Parmi eux, Joséphine, Rouennaise de 56 ans, travaille dans le commerce. C'est la première fois de sa vie qu'elle manifeste. "Mon corps m'appartient. Je n'ai pas envie qu'on mette dedans un vaccin pour lequel on n'a pas de recul", considère-t-elle.

Cette manifestante revendique le droit de ne pas se faire vacciner © Radio France - Juliette Geay

Le droit de choisir pour les soignants

Beaucoup de professionnels de santé se sont déplacés. Christelle, aide-soignante à Dieppe, ne supporte pas qu'on l'oblige à se faire vacciner. "Sinon je perds mon emploi, c'est un odieux chantage. Je suis là pour défendre le droit de choisir", argumente-elle. _"Je ne suis pas anti-vaccin_, mais il y a des limites à ne pas dépasser."

Quelques gilets jaunes étaient également visibles dans la foule. Les manifestants espèrent voir le projet de loi, qui prévoit notamment l'extension du pass sanitaire, retoqué par le Parlement. Le texte sera examiné mardi à l'Assemblée Nationale.