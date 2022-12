16 degrés à Nancy le 31 décembre : "On pourrait faire un barbecue du Nouvel an !"

Assises en terrasses place Stanislas, Anne-France et Marion sirotent une coupe de champagne, comme au printemps. Le thermomètre affiche 16 degrés. "Il faut bien trouver du positif dans ces températures qui n'étaient pas prévues", reconnaît Marion. Partout sur la place et partout en ville, les terrasses sont très garnies pour une fin d'hiver. "C'est très très bon pour les affaires !", lance Céline, gérante d'un bar place Charles III. "C'est bizarre, mais on ne s'arrête pas, la terrasse est quasiment remplie", dit-elle.

Il y a aussi beaucoup de monde au parc de la pépinière. Les enfants de Kevin courent en pull dans les allées. "Il y a deux semaines il faisait -17 et là il fait plus de 15... c'est vraiment les extrêmes", lâche le père de famille, "on pourrait faire un barbecue du Nouvel an !". Un peu d'ironie, mais aussi et surtout de l'inquiétude face à ces températures. L'an dernier, il a fait quasiment la même température à la même époque, il n'y qu'en 1989 qu'il a fait plus chaud, avec 18,5°C le 16 décembre.

"Ce n'est pas normal"

Jean se promène avec ses deux petites filles dans le parc, "on cherche même les fleurs avec elles, car pour elle s'il y a du soleil et de la chaleur, il y a des fleurs". "Ce n'est pas normal, enchaîne le retraité, ce n'est pas les températures qu'on attend dans cette région. C'est inquiétant et ce n'est pas de bonne augure pour 2023", lance-t-il.

Comme lui, de nombreux nancéiens sont tiraillés. "D'un côté bien-sûr que c'est agréable, mais on se rend bien compte que ce n'est pas normal, quand j'étais petite, il neigeait et on faisait de la luge avec mon père", raconte Amandine. Anthony, son compagnon, a fait tomber l'écharpe pour cette fin d'année, "on était surpris des températures ce matin, c'est printanier". De quoi se poser des questions et peut-être agir un peu plus. Sa bonne résolution ? "En faire plus pour la planète dans mon quotidien !" A bon entendeur !

