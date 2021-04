" Un cabinet de médecin généraliste, c'est comme une petite entreprise ", juge un interne en médecine de Tours

Pour en parler, Geoffrey Hau était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi. Etudiant en 8ème année de médecine générale, cet interne est aussi membre du syndicat Grace-IMG :

"Le médecin salarié a deux gros avantages. Le premier, c'est toute _la charge administrative qu'on aura en moins_. Parce qu'un cabinet de médecin généraliste c'est comme une petite entreprise. Avec tout le côté gestion comptable avec la sécurité sociale, l'Urssaf... qui est assez lourd. Et là, ce sera à la charge de l'employeur.

La deuxième chose c'est la qualité de vie qui est de plus en plus importante à nos yeux. Là, on a des "horaires fixes" avec des contrats qui peuvent aller de 35 à 48h par semaine. Quant aux revenus, sur le groupement signé en région Centre, l'échelle est comprise _entre 5 000 et 8 000 euros par mois_".

Et pourquoi ne pas obliger les nouveaux docteurs à s'installer dans les déserts médicaux ?

"Nous sommes contre. Parce qu'en médecine générale notamment, nous avons choisi ce métier pour la liberté. S'installer où on veut, quand on veut. On a déjà beaucoup donné. Moi, j'en terminerai au bout de ma 9ème année après 3 années aussi d'internat où on a été baladé dans toute la région. A un moment donné on a besoin de stabilité.

Mais _des aides à l'installation existent déjà pour nous inciter à s'installer dans les zones sous-dotées_. Par ailleurs, il existe aussi une sorte de rente qui peut nous être versée durant nos études contre l'obligation ensuite de s'installer dans une zone rurale, pour une période équivalente à celle du versement de cette rente.

Mais le vrai problème, c'est que _le nombre de médecins diminue alors que la population augmente_. Et il est encore trop tôt pour que les effets de la hausse du Numerus Clausus se fassent sentir".