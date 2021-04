Un météore aperçu dans le ciel du Gard

Un "bolide", un météore, a traversé le ciel du Gard et du Sud de la France ce samedi soir. Les images et les réactions sont impressionnantes.

Le spectacle n'a duré que quelques secondes. Il a surpris, évidemment, mais surtout enchanté tous ceux qui ont eu la chance de l'apercevoir, ce samedi soir. Vers 22h30, un météore a traversé le ciel dans le Gard, comme dans l'ensemble du sud de la France d'ailleurs. Il s'est a priori désagrégé avant de toucher le sol, voilà pourquoi les spécialistes parlent de météore, ou plutôt de "bolide" : des débris de petites comètes, poussières ou astéroïdes, qui rentrent dans l'atmosphère..

De nombreux internautes témoignent l'avoir vu, sur la page de Météo Gard Hérault. On peut y lire par exemple "incroyable elle s’est éteinte en 3 morceaux, on pensait que c’était un feu d’artifice ça a duré 3 à 4 secondse et de gauche à droite" ou encore "j'ai lu que des personnes du Cantal avait aperçu une lumière verte dans le ciel secteur Le Rouget Maurs". Mais l'impression générale est très claire : "C'était magnifique et incroyable à la fois !"

