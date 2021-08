"Des générations d'une même famille en réanimation", raconte le médecin berrichon en renfort en Guadeloupe

"On a vraiment senti un soulagement de la part des soignants sur place de voir arriver la réserve sanitaire et les renforts du ministère, raconte Nicolas Bandaly. On est tout de suite mis au travail parce qu'il y en a beaucoup". Ce médecin interne aux urgences de l'hôpital de Vierzon s'est envolé pour la Guadeloupe vendredi 20 août, pour aller prêter main forte aux soignants antillais, submergés par la quatrième vague de Covid-19.

Le jeune homme de 27 ans, originaire de Châteauroux, a répondu à l'appel des autorités qui demandaient à des soignants de l'Hexagone de partir en renfort en Guadeloupe et en Martinique, lourdement frappées par l'épidémie. Depuis une dizaine de jours, il travaille aux côtés des soignants de la clinique du centre médico-social de Basse-Terre. "On a plusieurs entrées quotidiennes, que ce soit en soins palliatifs ou en unité Covid, explique-t-il, invité de franceinfo. Effectivement, les chiffres baissent, mais la vague était tellement haute que la situation reste très critique".

Parmi les malades qu'il prend en charge, il raconte que "beaucoup de personnes ne sont pas vaccinées". "Beaucoup ont des comorbidités et puis, il y a des personnes très jeunes, par exemple quelqu'un de 39 ans, poursuit Nicolas Bandaly. Il y a aussi des personnes en fin de vie, qui avaient des maladies comme des cancers et qui ont attrapé le Covid, ce qui rend leur situation médicale encore plus compliquée. Il y a des profils vraiment divers. Tout le monde peut être touché, c'est ce qui rend cette situation encore plus compliquée".

Le jeune médecin reste encore quelques jours en Guadeloupe, il rentrera à Vierzon le samedi 4 septembre. Lors de la première vague de l'épidémie l'année dernière, Nicolas Bandaly travaillait au Samu de Paris : une expérience qu'il peut apporter aux soignants de la clinique du centre médico-social de Basse-Terre. "J'ai l'impression d'être en région parisienne lors de la première vague parce qu'on a un afflux de patients continu", constate-t-il.

Nicolas Bandaly, médecin interne aux urgences du centre hospitalier de Vierzon - Nicolas Bandaly

"Il y a un turn-over dans les services. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, ajoute-t-il. Ce sont soit malheureusement des personnes qui décèdent, ou bien qui rentrent chez elles ou qui vont en rééducation. L'afflux de patients est très important et rappelle la première vague en région parisienne, dans le Grand Est et même partout en France".

"Il y a une situation qui est un peu différente quand même : c'est qu'il y a beaucoup de drames familiaux, raconte le médecin berrichon. On peut avoir des générations d'une même famille hospitalisées en réanimation. On peut avoir la mère de 70-75 ans hospitalisée, et le fils ou bien la tante également hospitalisé. Ou bien le fils en réanimation et la sœur hospitalisée, donc il y a des drames familiaux qu'on voit un peu moins en métropole".