168 cas de Coronavirus en Corse

Le bilan s'alourdit ce vendredi soir. On dénombre désormais 142 cas à Ajaccio et 26 à Bastia.

Il y a ce vendredi 20 mars 168 personnes contaminées au COVID-19 dans l'île. 142 en Corse du Sud - dont 4 nouveaux cas ce jour, et 26 en Haute-Corse.

Suite au passage en phase 3, les prélèvements seront priorisés sur les populations les plus fragiles et les personnels en charge des patients, explique l'ARS. Le nombre de prélèvements positifs ne sera donc plus l’indicateur unique pour suivre l’évolution de l’épidémie. Le nombre de patients hospitalisés ainsi que le nombre de patients en services de réanimation seront désormais suivis.