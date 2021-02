18 cas de variants de coronavirus détectés à l'hôpital Metz-Thionville

Le centre hospitalier Metz-Thionville est à son tour touché par la propagation des variants du Coronavirus. Selon la structure : "La présence de 18 cas de variants britannique et sud-africain/brésilien du COVID-19 a été détectée au CHR Metz-Thionville. Ces cas ont été répertoriés dans les dernières heures dans différentes structures du territoire mosellan dont _l’hôpital de Mercy et l’hôpital Bel Air de Thionville_".

Des mesures préventives mises en place

"Des mesures préventives ont été mises en place dans les secteurs concernés au sein des hôpitaux de Mercy à Metz et de Bel Air à Thionville, précise l'institution, afin d’éviter la transmission de ces nouveaux variants et sécuriser la prise en charge des patients." La progression des variants est suivie de près, dans toute la France, car ils qui sont plus contagieux que le virus souche. Un dépistage plus large est également organisé pour détecter d’éventuels autres cas dans les services concernés. Le CHR détecte lui aussi les variants avec la technique du criblage, comme les laboratoires EspaceBio en Lorraine.