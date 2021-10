190 patients vont être transférés de l'ancien vers le nouvel hôpital de Maubeuge à partir de ce mardi

Pour assurer ce déménagement XXL, l'établissement a fait appel à une société spécialisée dans les déménagements de sites industriels, de musées, d'hôpitaux qui a séquencé les différentes phases pour que les 1500 salariés et les patients s'installent au mieux sur le nouveau site situé à 4 kilomètres de l'ancien, le long de la départementale qui va à Jeumont.

Accès au nouvel hôpital de Maubeuge - hôpital de Maubeuge

Ça a commencé cet été par le plateau technique dernière génération et le service biologie. Depuis jeudi dernier, les consultations ont aussi commencé.

Et à partir de ce mardi commence donc le transfert des services de soins et des patients alités, avec pour débuter la gériatrie et la gastro enterologie, une douzaine d'ambulances sont mobilisées aujourd'hui pour assurer les rotations, le 25 octobre pour la réanimation service le plus délicat évidemment c'est le SMUR qui pilotera les opérations. Les urgences ouvriront elle le 26 octobre à 8 h.

Ouverture des services d'urgence au nouvel hôpital de Maubeuge - hôpital de Maubeuge

Les premiers bébés pousseront leurs premiers cris dans le nouvel hôpital à partir du 28 octobre 8h.

Sur 10 jours ce sont 190 patients qui rejoindront le nouvel hôpital. Pour que tout se passe au mieux, tous les soignants sont mobilisés, la direction leur a demandé de ne pas prendre de congés pendant ces 10 jours pour doubler les effectifs si besoin, et les visites sont aussi interdites.