1° décembre : journée mondiale de lutte contre le SIDA

Le 1° décembre est depuis 1988 la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Pendant des années le 1° décembre donnait lieu à de fortes mobilisations, il semble désormais que la lutte contre le SIDA motive moins l'opinion publique.

Les traitements sont désormais plus efficaces et plus légers, avec moins d'effets secondaire. Il existe aussi des médicaments préventifs même si leur usage ne fait pas l'unanimité.

Mais peut-on estimer que le SIDA est devenu un maladie chronique comme les autres ?

Non, répondent les malades et les spécialistes. Traitement à vie et difficultés sociales se conjuguent pour rendre la vie des personnes infectées difficile. Si les mentalités avaient évoluées dans les premières années de la pandémie, aujourd'hui il semble que la société française ait reculé sur le sujet.

Le concours d'expression libre qu'avait lancé le collectif avignonnais de lutte contre le SIDA n'a recueilli que deux réponses cette année.

Ce désintérêt apparent ne doit pas faire oublier le message de prévention plus que jamais d’actualité. Chaque année en France on découvre plus de 5000 nouveaux cas de SIDA et les infections sexuellement transmissibles font un retour en force.

C'est le dossier du jour de ce premier décembre 2017.