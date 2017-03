1er anniversaire de la néonat' de Bourgoin-Jallieu, service à la formule inédite en France

Le 14 mars 2016, après 20 ans d'attente, Bourgoin-Jallieu et son bassin de population fort de plus de 250.000 habitants avaient enfin un service de néonatologie. Premier bilan après 12 mois d'activité.

Ce mardi 14 mars, sur le site du Médipôle de Bourgoin-Jallieu, on célèbre le premier anniversaire du service de néonatologie. Un service qui accueille les grossesses où il existe un risque d’accouchement à partir de 32 semaines et les bébés à partir de 1,5 kilo. Auparavant, les nourrissons étaient envoyés ou transférés vers Vienne, Voiron, Lyon ou bien encore Grenoble. Une situation, un éloignement pas simples à vivre pour les familles.

Et c'est un cas unique en France, l'agence régionale de la santé avait conditionné l'ouverture à un dossier porté en commun par la clinique et l'hôpital. 2 établissements voisins, l'un privé et l'autre public, qui n'ont donc pas eu d'autres choix que de s'entendre. Après de longues négociations, un accord a été trouvé en 2015 et le 14 mars 2016 donc l'unité ouvrait dans les locaux de l'hôpital. A la mi-janvier, les 6 berceaux ont été transférés à la clinique. C'est l'un des termes de l'accord. Les pédiatres font la navette depuis la passerelle qui relie les deux établissements. Les 6 infirmières et les 4 auxiliaires de puériculture, elles, restent sur place, mais cette équipe dédiée est composée à la fois de personnel de la clinique et de l'hôpital. L'an passé, en 9 mois et demi, 112 bébés sont passés par ce tout nouveau service.