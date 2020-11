La dénutrition, une maladie qui tue en silence

La première semaine nationale consacrée à la dénutrition se déroule du 12 au 19 novembre avec des actions de sensibilisation en Ehpad, à l’hôpital et dans les médias.

« Maigrir c’est mourir »

La dénutrition touche 2 millions de français dont 400 000 personnes de plus de 70 ans vivants à domicile, 270 000 en Ehpad et un enfant sur 10 hospitalisé. Or « maigrir c’est mourir » explique le professeur Eric Fontaine, président fondateur du collectif de lutte contre la dénutrition à l’origine de la semaine nationale de sensibilisation à cette maladie méconnue.

Les conséquences de la dénutrition sont multiples, perte des défenses immunitaires rendant plus fragiles aux infections, ralentissant la cicatrisation, augmentant la fonte de la masse musculaire et le risque de chute. Or plus on est âgé, plus c'est compliqué de reprendre du muscle.

Et « quand la perte de masse protéique excède 50% c’est la mort » alerte le collectif.

La dénutrition aggravée par l’épidémie de Covid-19

L’isolement est l’un des facteurs à l’origine de cette dénutrition chez les personnes âgées. Une solitude renforcée par le confinement avec l’impossibilité de recevoir des visites, d’aller au restaurant et la peur de sortir pour faire ses courses. Cette dénutrition est également lié à la « sédentarité forcée, car le fait de ne pas bouger de chez soi fait fondre les muscles et altère l'appétit » explique dans le parisien/Aujourd’hui en France Jérôme Guedj ancien président du département de l'Essonne, ancien député et l'un des porte-parole du collectif de lutte contre la dénutrition.

500 Ephad mobilisés

Lors de cette semaine – une première en France –, l'accent sera mis sur la sensibilisation du grand public à travers et, crise du Covid oblige, une communication en ligne et dans la presse, mais aussi des action dans les 500 Ephad de l’opération Maison Gourmande et Responsable.