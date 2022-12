2.000 euros de jeux de société pour enfants donnés au CHU d'Amiens

On vous en a parlé sur l'antenne de France Bleu Picardie : l'entreprise Oika Oika a collecté pendant un an des jeux de société pour renouveler le stock du service oncohématologie en pédiatrie au CHU d'Amiens. Plus de 2.000 euros, soit 65 jeux de société neufs, ont été ainsi récoltés.

ⓘ Publicité

Des règles simples pour pouvoir jouer en autonomie

Ce sont des jeux pour les très petits, à partir d'un an, jusqu'aux adolescents, afin qu'ils puissent jouer avec le personnel hospitalier. Les règles des jeux sélectionnés sont simples, "pour que, très vite, les jeunes puissent s'y mettre même sans moi, plutôt que d'être seul face à un écran", se réjouit Christophe Vincheneux, animateur en pédiatrie au CHU d'Amiens.

Tous les jouets sont neufs et couvrent une tranche d'âge très large. © Radio France - Maxime Glorieux

"La télé c'est bien, ça occupe, mais le jeu de société, c'est mieux !", lance le Docteur Micky, clown en pédiatrie, qui a piloté l'opération avec l'entreprise Oika Oika. Ces jeux de société doivent également permettre de créer des moments de partage. "Quand on est malade, le problème c'est le manque de sociabilisation, ajoute Christophe Vincheneux. On perd très vite l'habitude d'aller vers les autres. Pouvoir le faire à travers ces jeux, c'est un vrai plus !"

La salle de jeux vient d'être réaménagée

"On espère que ça leur permettra de s'évader un peu dans des moments pas forcément simples," glisse Nicolas Rayer, vendeur chez Oika Oika et à l'origine de cette distribution, quelques jours avant les fêtes. Plusieurs enfants vont passer Noël à l'hôpital.

Tous ces nouveaux jeux de société vont rejoindre la salle de loisirs réaménagée il y a seulement quelques mois au CHU d'Amiens. "C'est clairement la clé de voute qui vient finir le projet, on ne s'y attendait pas, on est super contents !" conclut Christophe Vincheneux.