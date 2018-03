Caux, France

Danièle Faugères, pharmacienne à Caux depuis 24 ans, est davantage habituée à apporter du réconfort qu'aux coups d'éclat. Pourtant, elle a décidé de lancer un cri d'alarme car la situation devient véritablement critique dans ce village de 2 600 âmes. Elle fait donc défiler sur sa Croix Verte qui clignote le message : " 2 600 habitants sans médecin ... Caux se meurt !" A la fin de l'année dernière, un médecin a quitté la commune pour rejoindre son conjoint et un second a pris sa retraite. Le dernier en exercice va l'imiter le 15 avril. Habitants, praticiens, municipalité ont cherché des remplaçants tous azimuts. Sans succès ... même en proposant gratuitement cabinet médical et patientèle.

Les habitants de Caux vont donc devoir aller à Roujan, à 6km de là ou attendre les visites des médecins au village deux fois par semaine. Pour une population en majorité âgée, ce système n'est pas du tout rassurant.

La pharmacienne ne se sent pas le courage de laisser tomber ses clients qui n'ont déjà plus de docteur.

Je devais partir à la retraite mais tant qu'il n'y a pas de médecin, je reste

Danièle Faugères, la pharmacienne de Caux Copier

Personne à Caux n'a ménagé ses efforts mais force est de constater qu'aucun praticien ne souhaite s'installer dans ce village pourtant si agréable du Midi de la France. La pharmacienne de Caux sait qu'il y a une évolution des mentalités mais elle ne pense pas que la télémédecine soit la solution.

Dans les villages, les gens sont très attachés au médecin de famille

La télémédecine n'est pas la panacée Copier

Le conseil municipal de Caux qui se réunit ce vendredi abordera le problème. A la clef, un projet de maison médicale avec des médecins salariés mais cela prendra du temps. Trop de temps pour éviter les désagréments aux administrés.