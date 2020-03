2 millions de masques pour la Corse

La collectivité de Corse a commandé 2 millions de masques FFP2 et FFP1, à un fabriquant de Hong-Kong. Ils pourraient être livrés dans l'île, dès la semaine prochaine.

Ces millions de masques seront réservés en premier lieu aux personnels des hôpitaux, aux personnels soignants, médicaux et paramédicaux, ainsi qu'aux auxiliaires de vie à domicile.

Ce matériel devrait parvenir sur l’île d’ici quelques jours, même si la Collectivité de Corse (CDC) craint aujourd'hui un retard causé par les difficultés d’approvisionnement que rencontre la Corse. La conseillère exécutive en charge des questions sanitaires et sociales, Bianca Fazi, explique également que des vols ont été commis, sans en préciser la quantité.

Les stocks des masques commandés par la CDC à Hong-Kong seront, une fois sur place, gérés par l’Agence régionale de la Santé. Actuellement, “il reste quelques stocks”, explique Bianca Fazi, "et nous avons commandé, cette fois, en grande quantité pour être sûrs de pouvoir faire face si le pic épidémique durait plus que prévu". La CDC disposait déjà d’une réserve de masques, plusieurs milliers ont ainsi été fournis à l’hôpital d’Ajaccio la semaine dernière, aux services d’aides à domicile ou aux EPAHD.

Des masques mais pas seulement

Les professionnels de santé, surtout en Corse, sont en manque de masques FFP1 et FFP2 et les pharmacies en reçoivent en trop petites quantités pour subvenir aux besoins réels. Pour compléter cet équipement, la CDC a aussi commandé des sur-blouses et des gants. Enfin, une production de gel hydroalcoolique est en cours également, sous l’égide de la collectivité de Corse.

Pas de précision sur le coût de cette commande, mais sachez que le prix unitaire d’un masque FFP2 est d’environ 1 €.